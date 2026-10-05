Cálculo fulgurante del GM turco Ediz Gurel en Su victoria sobre Flores

El argentino Diego Flores, (2,590) ocho veces campeón nacional, mantiene su posición no sólo en equilibrio ante un advedrsario superior como el gran maestro Ediz Gurel (2,636), sino que lo supera en el medio juego durante la penúltima ronda, R-1, de la reciente Olimpiada de Samarcanda, pero tras reflexionar casi 20 minutos con el fin de realizar un acertado rompimiento central en el medio juego lo asfixia y lo muerde el tiempo. En el movimiento 19 su reloj marca 12’03” contra 47´32 del joven talento que juega con negras en el segundo tablero de Turquía.

Uno de los múltiples problemas que enfrenta el ajedrecista es la gestión del tiempo. Las imprecisiones y errores aparecen de inmediato. Un inexacto salto del caballo permite la activación de las piezas negras. Gurel combina. Sacrifica una pieza y explota la debilidad de la primera fila y remata el final con una destructora combinación

Blancas: Diego Flores, Argentina, 2,590.

Negras: Ediz Gurel, Turquía, 2,636.

Apertura Reti, A07.

R–10, Olimpiada de Samarcanda,Uzbekistán, 28–09-2026.

1.Cf3 d5 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.0–0 e5 5.d3 Cc6 6.e4 Cge7 7.exd5 Cxd5 8.Cc3 Cde7 Acaso con cierta prudencia.de las negfas; si bien con la captura en c3 doblan peones también dejan abierta la columna b que activaría a la Ta1 y el desarrollo del Ac1 a la casilla a3. [8...Cxc3 9.bxc3 Ae6 10.Aa3 Dd7 11.Cg5 Ad5 12.Ce4 Ce7+=] 9.Tb1 a5 10.Te1 0–0= 11.a3 Ian Nepomniachtchi 1/2 Fabiano Caruana, London Chess Classic, Londres, 04–12-2017; Mikhail Demidov (2,571) 1/2 (2,561) Aleksey Gogánov, Glenszhik, Krasnodar, Rusia, 21–05-2022. 11...Ag4 12.h3 Axf3 13.Axf3 f5+- 14.Ag2 a4 15.b3 f4 16.Ce4 Cf5 Las blancas presentan una posición superior. Con el último movimiento defienden g3 y cuentan con la pareja de alfiles; una de sus torres esta centralizada y la otra con la perspectiva de activar en la columna b. 17.bxa4 b6 18.c3 Rh8 19.d4 Diego Flores, ocho veces campeón nacional de Argentina reflexionó casi 18 minutos (17´53”) para decidirse por la ruptura central. Los relojes señalan: 12´03 para las blancas y 47´32” para Ediz Gurel. El maestro sudamericano, aunque su movimiento es acertado, dispondrá ahora de poco más de medio minuto por movimiento para llegar al control de tiempo; lo que significa que ante la presión del tiempo podrán generarse en su juego imprecisiones y errores. 19...fxg3?! 20.fxg3 Las blancas disponían de ujna mejor opción con [20.Cxg3 Cxg3 21.fxg3 Df6 22.Rh2 exd4 23.cxd4±] 20...exd4 21.Cg5?–+ dxc3 ¡El cálculo relampagueante de Ediz Gurel, la percepción y el olfato táctico visualizan la actividad de sus piezas y entre ellas el sacrificio de pieza con la idea de explotar la debilidad de la primera fila. 22.Dxd8 Taxd8 23.Axc6 El siguiente lance fue el que visualizó el gran maestro turco. 23...c2 24.Tb4 Td1 25.Tbe4 Ac3 26.Cf3 No era posible: [26.Tf1 Cxg3 27.Te7 Tdxf1+ 28.Rg2 Ag7 29.Ab2 Ch5 30.Af3 T1xf3 31.Cxf3 Axb2+-] Ante el error la posición se desmorona en un puñado de jugadas. 26...Cd4 27.Rg2 [27.Cxd4 Axd4+ 28.Rh2 Tf2+ 29.Rh1 Tf1+ 30.Txf1 Txf1+ 31.Rg2 Tg1+ 32.Rf3 Txc1 33.Txd4 Tf1+ 34.Re2 c1D] 27...Cxf3 0-1. Las blancas abandonan. Si 28.T4e3 Cxe1+ 29.Rg1 Ad4 0–1.

Blancas: Alekxey Goganov, Rusia,2,507.

Negras: Pável Ponkrátov, Rusia, 2,540.

Defensa Siciliana,, V. Najdorf, B90.

R-3, Super Final del Campeonato Nacional de Rusia, 03–10–2026.

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Ae3 e5 7.Cb3 Ae6 8.f3 Ae7 9.Dd2 Cbd7 10.g4 0–0 11.0–0–0 b5 12.g5 Ch5 13.Rb1 Movimientos teóricos de la Siciliana con la característica ofensiva en ambos flancos. 13...Cb6 14.Ca5 Dc7 15.Cd5 Cxd5 16.exd5 Af5 17.Cc6 f6 18.Tg1 fxg5 19.Axg5 Af6= 20.Ra1 Rh8 21.c4?! No es un movimiento adecuado pues propician la apertura de la columna b.. Preferible [21.Ae3 Cf4 22.c3 h6 23.Axf4 exf4 24.Ad3=.] 21...Cf4 22.Axf6 Txf6 Abrir columnas al adversario es un error23.cxb5 Abrir columnas al adversario es un graívsimo error. 23...Db6 se obliga al adversario a la defensa, con una hostigación a la pieza sin apoyo. 24.Ac4 axb5 25.Ab3 Ag6 26.Tgf1 Ad3 27.Tfe1 Ac4 28.Axc4 bxc4 El intercambio debilita aún más el peón a2. 29.Cb4 Tf7 30.Te4 Db5 31.Tc1 Cd3 32.Cxd3 [32.Tcxc4 Cc5 Con la discreta amenaza Cb3+.] 32...cxd3 33.a3 Dxd5 34.Te3 Txf3 35.Dg2 El remate final con una combinación fulminante. 35...d2 36.Td1 Txa3+ 37.bxa3 Dd4+ Blancas abandonan.