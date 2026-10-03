Amarga derrota del GM alemán Alex Donchenko ante el monarca Gukesh

Ondulan los matices emocionales en una partida de ajedrez. De vez en cuando se acaricia la victoria con tanta intensidad que desaparece. Una imprecisión o un error disuelven el ingente esfuerzo de la lucha; en un instante se cae con la rapidez de un cono invertido; la posición se vuelve inestable y se desploma. El gran maestro germano Alexander Donchenko, moscovita de 28 años de edad, sufre una amarga experiencia en su juego contra el monarca mundial Gukesh Dommaraju. Lo tien contra las cuerdas pero no acierta dar el golpe decisivo, justo cuando el campeón se tambalea, a punto de caer por KO.

Mantiene el equilibrio en la apertura y el medio juego y entra al final con ventaja decisiva. La entrada al final exige una valoración precisa pero Donchenko captura un peón con una de sus torres, en acción de simplificación, y el andamiaje de la victoria revienta y se trastoca en desagradable derrota. A Gukesh lo salva la diosa Caissa. El juego, en la R-9 de Samarcanda.

Blancas: Alexander Donchenko, Alemania, 2,625.

Negras: Gukesh, Dommaraju, India, 2,703.

Nimzo India, clásica, E33.

R-9, Olimpiada de Samarcanda, 25–09-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Cc6 4.Cc3 Ab4 5.Dc2 En esta línea denominada clásica las blancas juegan con la idea de dominar la casilla e4 y de instalar ahí el peón de Rey. La disputa de e4 cobra un papel clave en ambos ejércitos. 5...Axc3+ 6.Dxc3 La ventaja de haber jugado Dc2 tiene el propósito de que las negras no doblen peones en la columna c. La posición de la dama la expone a ser hostilizada. El plan general de las blancas, al disponer de la pareja de alfiles es abrir el centro con el objetivo de que manifiesten su poder. 6...0–0 7.g3 Ce4 8.Dc2 d5 9.Ag2 a5 10.0–0 Es posible en esta posición jugar b3 y Ab2 o bien jugar cxd5 seguido de Af4 con la intención de controlar la columna c. 10...a4 Lance agresivo, las negras no sólo se ganan espacio sino que se anticipan a b3 mediane el rompimiento y actividad de las piezas. [11.b3 axb3 12.Dxb3 Ca5 13.Da3 Ad7 14.cxd5 Cc4 15.Db3 exd5=] 11.Td1 11...Cd6 12.c5 Cf5 [12...Ce4 13.Ce1 e5 14.dxe5 Af5 15.f3 Cb4 16.Db1 Cxg3 17.e4 Ce2+ 18.Rf1 Ag6 19.Rxe2= Dh4] 13.e3 f6 La configuración de los peones blancos es mas sólida que el de las negras. No descuidan la vigilancia de e4 y adelantan en un tiempo en la conexión de las torres. 14.Ad2 Ad7 15.Ac3² Cce7 16.De2 De8 Un escarceo, acaso con la intencion de activar Ab5 y bien podrían bloquear o consolidar el centro con c6. Los antagonistas escudriñan perspectivas en un tenso y complejo medio juego. 17.Af1+= Cc6 18.Ce1 Donchenko se mantiene en equilibrio ante el monarca mundial Gukesh Dommaraju. 18...Ca7 19.Cd3 Ab5 20.b3 Cc6 21.Ah3 Los módulos valoran impreciso este lance. Califican mejor [21.bxa4 Axa4 22.Tdb1 e5 23.Cb2± exd4 24.Cxa4 dxc3 25.Cxc3 De5 26.Dc2+=] 21...Df7 Mejor resolver la tensión en flanco dama. [21...axb3 22.axb3 Txa1 23.Txa1 g5=] 22.Df3=+ g5 23.Af1 [23.Axf5?! exf5 24.Dxf5 axb3-/+ 25.axb3 Txa1 26.Axa1 (26.Txa1? Ce7 27.Ce5 Cxf5 28.Cxf7 Txf7–+) 26...Ta8-] 23...Cce7 24.Te1 Ta7 25.Dd1= Tfa8 En posición equilibrada las negras buscan el contrajuego. Las blancas no han podido definir un plan ofensivo. 26.Dc2 Dg6 Hay una diferencia en la posición de las damas. La blanca está sin apoyo. 27.Tad1=+ Rh8 28.Ag2= axb3 29.axb3 Ta2 30.Db1 Cc6= 31.Cc1 T2a3 32.Db2 Rg8 El rey Elude los Rayos X ante el potencial movimiento e4. 33.e4 Cfe7 34.exd5 exd5 35.Te6± Df5 36.Tde1 Se cumple el apotegma estratégico a todo ataque de flanco uno central. 36...Rf7 37.T6e3+- h5? Error de Gukesh, Stockfish anuncia triunfo blanco. 38.Af3 [38.Dd2 g4 39.f3 Te8 40.Ab2+- Taa8 41.Ce2 Axe2 42.Dxe2 Dd7 43.fxg4 hxg4+-] 38...g4 39.Ad1+- h4 40.f3 gxf3 41.Txf3 Dg5+- 42.Df2 Th8 43.g4 Ta6+- [43...Dxg4+ 44.Rh1 f5 45.Ac2 h3 46.Tg3 Dh5 47.Ad2+-] 44.Cd3 Axd3 45.Txd3 h3 46.Tee3 Aunque las blancas mantienen superioridad el lance es impreciso. Mejor [46.Tg3+- Cg6 47.Tf1 Rg7 48.b4 Taa8 49.Ab3 Tad8 50.b5+-] 46...Cg6+- 47.Txh3? Un error gravísimo de valoración. Con ventaja de tiempo (9´19”2 contra 4´28”) juega irreflexible en 23” 47...Txh3 48.Txh3 Se diluye la tensión y las negras toman la iniciativa. 48...Dc1 49.Df1= Rg7 50.Tf3= Ta2 51.Ae2?? Juegan negras y ganan. 51...Cf4! 52.Txf4 [52.Ad1 Ce7 53.Rh1 Ceg6 54.Tg3 Db1–+] 52...Dxc3–+ 53.Ad1 De3+ 54.Rh1 [54.Tf2 Dxd4 55.Af3 Ta1 56.Dxa1 Dxa1+–+] 54...Dd2 0–1.