¡Y ahora los ‘ches’ se ponen exigentes!

Pese a que las negociaciones con el equipo de comercio internacional del presidente Javier Milei, marchaban bien y existía un compromiso de renovación del Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE 55), llevaron la presión al extremo y dejaron que al 18 de marzo, las automotrices mexicanas de Volkswagen, Nissan y Ford se vieran obligadas a pagar 35% de arancel, cuando el acuerdo establecía cupos de exportación con cero arancel.

El susodicho ACE 55 sigue vigente, pero sin el cupo automotriz, un tema clave porque en la coyuntura global actual y de negociación comercial con EU, este hecho se toma como una falta de “defensa” de la producción automotriz (ensamblados y autopartes) que va a mercados diferentes del vecino del norte.

Resulta que el equipo del secretario Marcelo Ebrard ha estado presionando tanto con el ministro de Economía Luis Andrés Caputo y con Fernando Brun, subsecretario de Comercio de Argentina, porque la renovación del cupo la han condicionado a incrementar los cupos de Argentina exportados a México para más de 550 productos, en 90% intransitables, como los relacionados con maíz, frijol, soya, trigo y carne. Lo leyó usted bien y evidentemente son intransitables, porque imagine que aumente el cupo de maíz de Argentina, cuando el precio está por los suelos y, las amenazas de bloqueo de carreteras están a la orden del día, como la de aumento del subsidio, lo mismo con la carne, mercado está enfrentando el peor año de muchos con el cierre de exportación a EU por el gusano barrenador.

La situación es en extremo complicada, y está en la mesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la pretensión del equipo de Milei es como pretender el último día de un contrato de renta, que le aceptes un incremento de 80 por ciento. ¿Buscan tirar la relación?

Las negociaciones están estancadas, pero para las automotrices es un tema delicado porque el cupo anual con cero arancel les representa un mercado de 773 millones de dólares y, si no hay una solución, reducirán líneas de producción para ese mercado con la consiguiente disminución de empleos.

La justificación de Brun es que para Argentina es necesario un acuerdo para equilibrar la balanza comercial, pero tiene que ver con el trato y los tratos con Brasil, donde sienten que el corazón de la presidenta Sheinbaum ha logrado cosas que a nadie tiene felices.

Mire: pretenden un cupo de 30 mil toneladas anuales de carne frente a las 5 mil convenidas (exportan 900 mil al año y China domina sus compras), lo que ha hecho suponer a algunos, que detrás del “caputazo” para las automotrices mexicanas, está la decisión de confrontar a México con productos “políticamente sensibles”, dado que Brasil tiene un mejor acuerdo por la gestión de Lula Da Silva con López Obrador del ACE 55.

Por lo que entiendo, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, ha puesto sobre la mesa, otros “transitables”, pues para aumentar cupos agrícolas a Argentina, ¡ni modo que se los bajen a Trump!

DE FONDOS A FONDO

#Mattel… Vaya problemón que se le vino encima a Samuel García, en Nuevo León, con las revelaciones de un estudio elaborado por Tec Salud, el Cendi y la Secretaría de Salud estatal tomando como referencia el reporte del Registro de Emisiones de Semarnat, coloca como la principal empresa contaminadora por emisión de plomo en el estado a la juguetera Mattel que encabeza Gabriel Galván.

Las cifras revelan que la planta más grande de la compañía a nivel Latinoamérica, ubicada en el municipio de Escobedo produce 62,500 kilos de plomo, muy por encima de Recmat con 8,200 kgs, Forja de Monterrey y SuKarne con 5,400 kilos.

De hecho, el centro educativo infantil estatal o CENDI (como se les conoce) de Escobedo es el que registra más niños afectados de toda la muestra. ¡Esto es lo más grave!

Dicho estudio evidenciaría la opacidad con la que ha actuado Samuel junto con la autoridad ambiental de la entidad, que por más de un año ha estado obstinada y acosado a empresas puntuales del sector acerero como las principales contaminantes imponiendo multas y clausuras y ahora resulta que el foco de atención debió de haber estado en otro lado.