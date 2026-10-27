Prosofipo se mantiene en Kubo Financiero

Grupo Empresarial Maestro (GEMA), que encabeza Oliver Fernández, fue autorizado para realizar el cambio de control en Kubo, sociedad financiera popular (sofipo) que tiene, al cierre de agosto, una participación de 2.29% del mercado de sofipos y que compró a Vicente Fenoll hace más de un año.

El cambio se produjo luego de aportaciones de cartera y capital que le permitieron cerrar con un capital exhibido de 188 millones de pesos al cierre de agosto, luego de haber realizado un saneamiento integral por 1,256 millones de pesos, más las contribuciones para futuros aumentos de capital de Prosofipo por 130 millones de pesos (representa 13% de las acciones de Kubo) y los 600 millones aportados por GEMA.

La autorización de la Junta de Gobierno de la CNBV, que preside Ángel Cabrera, cobró efectos a partir del 19 de octubre pasado, operando en Nivel I (crédito, ahorro, arrendamiento) y con nivel de supervisión III, y su intención es incorporar su oferta de crédito de nómina de Crédito Maestro, empresa de Oliver Fernández desde hace 24 años, particularmente nóminas educativas. Supongo que habrá pedido autorización para subir de nivel de operación al tercer escalón en el que se aprueba la colocación de nóminas sin requerimiento especial a la autoridad.

La próxima semana está convocada la Asamblea General Ordinaria de sus accionistas, en la que tendrán que dar cumplimiento a los requerimientos estatutarios de formalización de la operación. Prosofipo, que hizo la aportación por un periodo de 18 meses con pagos parciales durante los siguientes 12 meses o la liquidación del total bajo la modalidad de compra de acciones con una tasa implícita de 8% en términos anuales hasta agotar el capital, se mantiene como accionista. Sus acciones y el capital que lo respalda están depositados en Nacional Financiera para garantizar la solvencia, se mantiene en valores gubernamentales y el capital no puede usarse en gastos operativos o de crédito de la sofipo.

El nuevo accionista de capital deberá mantener en adelante un mínimo de 90 millones de pesos más a partir de enero, más el capital para operar y para garantizar el riesgo de crédito, mercado y operación. Como parte de los cambios anunciados, Oliver Fernández Mena asumirá la presidencia del Consejo de Administración de Kubo. Asimismo, Gerardo Piña fue nombrado director general de la institución. El ejecutivo cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero y experiencia en organizaciones como Banamex, Mastercard, Nacional Monte de Piedad, Fincomun y Spin (FEMSA), entre otras.

En lo que va del año, se han autorizado sólo el inicio de operaciones a Trafalgar —que estrena catálogo completo con la casa de bolsa— y el cambio de NU a banco, revocada Acción y Evolución, y pendientes de transitar con solicitud para ser banco CrediClub, Finsus y el cambio de control de Bineo por parte de Klar Technologies, filial de Klar Sofipo.

En el lado bancario, sume a Konfio, que, dicen, llega antes de Santa Clós a la Junta de Gobierno; Mercado Pago, que retiró sus amparos contra las multas impuestas por la autoridad de supervisión y avanza en su licencia bancaria. Un proceso que no está autorizado es el cambio de control de la sofipo Klu y tampoco el cambio de control en la adquisición de BanFeliz.

DE FONDOS A FONDO

#CANAIVE… Vale la pena detenerse en el mensaje que envió la industria del vestido en su Congreso Nacional, celebrado hace apenas unos días en Hidalgo: Son 75 mil millones de pesos los que la industria nacional genera para la economía, a través de poco más de ocho mil negocios, que en los últimos cinco años han vivido tiempos muy difíciles. La amenaza principal, como lo dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, José Pablo Maauad, es el contrabando, por lo que pidió al gobierno federal priorizar a la industria nacional en las compras públicas, que en esta coyuntura compleja es un salvavidas de empresas y puestos de trabajo. En esa línea, Canaive consolida su rol como la cámara clave de cara al sector público y la generación de prendas con mayor valor agregado, y la Canaintex, que preside Rafael Torre, como la aliada estratégica de proveeduría para los industriales del vestido.