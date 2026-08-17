Presupuesto 2027: sin aumento del PIB no habrá mejora

El gasto en la expansión de la deuda gubernamental ligada a los proyectos de infraestructura (trenes, aeropuertos, aerolínea, refinería), presiona de forma relevante la estructura presupuestal para 2027. La “austeridad” que se impone desde la mesa donde se diseña el tercer presupuesto de la Presidenta no pondera objetivos de eficiencia en servicios de gobierno, públicos y administrativos, sino mantener la expansión del gasto corriente, incluyendo el social. Esa presión de gasto, lastra la actividad económica, la misma que quiere impulsar la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al cierre del primer semestre de 2026, la deuda pública amplia de México (medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público o SHRFSP) se ubicó en 51.0% del PIB, alcanzando un saldo neto de 19.59 billones de pesos. En junio de 2018, dicho indicador se encontraba en torno a 44.8% del PIB (cerca de 10.55 billones de pesos).

La expansión es más drástica cuando evalúa el costo financiero (pago de intereses y servicio) de la deuda que, según los Informes de Finanzas, subió cerca de 2.4%, a un rango cercano a 3.8%, -4.1% del PIB. El gobierno administra la presión, pero en un entorno de alta incertidumbre en materia de comercio exterior, bajo crecimiento de la economía y del consumo interno, y fuerte presión en materia de fiscalización o impago a proveedores del gobierno, las empresas tienen muy presionada su liquidez.

El gasto programable del gobierno se ha reducido en casi 60 mil mdp y, aunque las menores tasas de interés en México se han traducido en una reducción de casi 50 mil mdp en el gasto no programable en el primer semestre de este año, en todas las dependencias se acusa de presupuesto insuficiente, programas aprobados sin capacidad de respuesta presupuestal y retraso en la ministración de recursos en calendario. Éste es el escenario real sobre el que está partiendo la configuración del presupuesto para 2027. Si la proyección es correcta, los SHRFSP terminarán este año en 20.4 billones de pesos y, dado el magro crecimiento económico, representarán 54.7% del PIB.

De acuerdo con las proyecciones para 2027 realizadas por el equipo de Edgar Amador, el esfuerzo de contención del déficit en 4.1% al cierre de este año y la pretendida reducción a 3.5% del PIB en 2027 para estar en línea con la “trayectoria de estabilización”, de nueva cuenta se centra en reducción del presupuesto, no en el uso del presupuesto para el impulso de la economía, con una mejora en los sistemas de pago de proveedores y la revisión de la política de fiscalización impositiva, para que no drene de forma constante la liquidez de las empresas.

Se pretende reducir en 6.8% el gasto programable, pero si continúan las dependencias acusando de “insuficiencia presupuestal” para cumplir con las metas de eficiencia, es difícil que la economía y los sectores productivos avancen. Ponga botones de ahorcamiento presupuestal: Senasica en Agricultura, Conagua en Semarnat, Registro Vehicular en SICT, RNT en CFE, el SNR en Pemex (y ¿quién quiere asociarse con el gobierno si en un plan a 20 años caben cinco sexenios y nunca hay seguridad sobre el retorno mientras el activo lo controle el gobierno?), Transformación Digital no selectiva, y así nos vamos… Buen inicio de semana.

DE FONDOS A FONDO

#FlotaVehicular… La lupa puesta sobre las causas que motivaron la declaración de “desierta” de la licitación pública consolidada plurianual coordinada por la SHCP, en lugar de una compra directa masiva que operó en 2024 y 2025.

Este megacontrato busca el arrendamiento de entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos para más de 90 dependencias federales con una vigencia de 48 meses (2026-2030). Participantes los hubo, pero el 7 de julio la sorpresa fue que la licitación se declaró desierta y, hasta la fecha, no hay claridad para la segunda licitación.

Cuando una licitación se declara desierta, se abre una segunda con ajustes y, si ésta llegara a declararse desierta, se abre la puerta para la asignación. Se recibieron 11 ofertas de empresas especializadas en arrendamiento vehicular: A2DAHT Health México, Capital Rent, Casanova Vallejo, Grupo Turbofin, Impulsa Tu Ganancia, Integra Arrenda, Jet Van Car Rental, Lumo Financiera del Centro, Metric and Cars, Supervisión Técnica del Norte y la propuesta conjunta de Ferbel Norte con Soluciones Integrales e Innovación Tecnológica Sustentable.