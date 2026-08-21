Iván Espinosa: “¡Sabemos competir!”

Ante la incertidumbre del entorno global y el cambio impuesto por la revisión del T-MEC, la calidad de pilar estratégico que tiene la inversión y el mercado de Nissan en México no cambia aun con la incertidumbre que ha impuesto la revisión del T-MEC. ¿Quién lo dice? Iván Espinosa, CEO de Nissan Corporation, la marca japonesa que ha realizado la proeza del fitness corporativo más relevante en la industria automotriz global en un año y medio.

Sin sacrificar presupuestos de diseño y desarrollo de producto adelgazó su portafolio de éste y reorientó con el programa Re-Nissan, la capacidad de respuesta de la armadora a la demanda actual de los clientes en cada país donde tienen presencia, pues ha reducido en 40% el tiempo de colocación de un producto que puede tomar de 12 a 30 meses máximo.

La estrategia le quitó peso y le otorgó flexibilidad para responder al desafío de transformación tecnológica de la industria. El resultado: en el primer trimestre fiscal de este año reportó 488 millones de dólares de utilidad operativa y la proyección es que supere los 1,800 millones este año, lo que afirma su guía.

Espinosa tomó sus vacaciones en nuestro país y, aprovechó para revisar la operación en México y sostener un encuentro con representantes de medios y producción de la región, que produce 87% de los autos que consume, un hito extraordinario en esta época de cambios en el comercio mundial.

México, confirma, representa la cuarta operación mundial, vendió 270 mil unidades en el último año (400 mil en América Latina, incluyendo Brasil) y ha retenido la primera posición en unidades vendidas en el mercado mexicano por 18 años consecutivos que, combinada con un sistema de manufactura (tres plantas en el país y una en Brasil), descansa en una sólida cadena de suministro y atiende tanto al mercado de Norteamérica como al de AL. En esas cuatro plantas se produce 25% de las unidades producidas en el mundo.

Los temas obligados son el T-MEC y, si los cambios arancelarios, regulatorios o geopolíticos no variarán su estrategia en México. Y no, confía porque está adaptado al cambio.

Aseguró que trabajan con los gobiernos de México y EU para garantizar que continúen presentes las condiciones de competitividad en ambos países para seguir invirtiendo y tener productos competitivos en calidad y precio.

No se centran en una sola tecnología, y entienden que el desafío, incluso frente a la fuerte competencia que imponen las marcas chinas en los mercados globales y nacional, es responder con agilidad para satisfacer al cliente.

Los cambios que se negocien en la mesa del T-MEC afectarán no sólo a México, sino al mercado de EU y lo que debemos asegurar es entregar autos accesibles para facilitar la movilidad en Norteamérica.

Para Iván, el escenario es retador porque reconoce que los cambios en reglas comerciales y geopolítica seguirán por lo menos de seis a 12 meses más, incluyendo la revisión del T,MEC, periodo en el que están decididos a echar mano de su capacidad de innovación, su flexibilidad de respuesta y su red de 749 distribuidores en 39 mercados donde operan, incluyendo el de EU. Diálogo con autoridades, acercamiento y acompañamiento de negociaciones que deben avanzar en favor de los clientes, es la otra cara de la estrategia.

DE FONDOS A FONDO

#CRT… El portal de las consultas públicas de la CRT se pasmó desde el medio día de ayer. En la última revisión registraba casi 7 mil comentarios, pero se supone que la consulta estaría abierta hasta a las 23.59 pm. Es muy probable que se emita un documento “ajustado”, pero nadie sabe qué tan “ajustado”, sólo la presidenta Sheinbaum comentó que podrían emitirse nuevos lineamientos la próxima semana.

#GrupoProeza que preside Guillermo Zambrano, nombró a Valeria Chapa como Legal & Corporate Affairs VP at Proeza and Chief Legal Officer at Metalsa, lo que habla de su decisión de fortalecer la estrategia de compliance en la reorganización que se ha impuesto el grupo. Valeria tiene una amplia experiencia legal en Baker McKenzie, Honeywell, AT&T y Orbia, y también es una fuerte promotora de la equidad de género e impulsora del liderazgo femenino. Fue fundadora de Abogadas MX y miembro del consejo de the Global Fund for Women.