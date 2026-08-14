IEPS: el amortiguador ante aumento del petróleo

La poca visibilidad que tiene la solución definitiva al conflicto entre EU e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz. El precio del crudo se elevó de 40 dólares el barril, que alcanzó el registro en julio, a casi 92 dólares para el promedio de los marcadores para los primeros días de agosto.

En este contexto de alta incertidumbre y precio, y por el efecto que puede tener un alto costo de combustibles en el transporte de mercancías y en el de la movilidad (la segunda genera un gasto importante parae los mexicanos que trabajan, después de alimentos, según la encuesta ingreso-gasto), Hacienda no dudó en recuperar la fórmula Messmacher, pues ante la subida del petróleo y el riesgo de impacto en la inflación y la lenta recuperación de la economía, se volvió a echar mano de los estímulos al IEPS.

Pero esta vez, hay un fine tuning, pues la apuesta está en no cargar todo el costo de contención inflacionaria sobre el impuesto, como ocurrió en 2022, sino en combinarlo con acuerdos de precios y ajustes en otros puntos de la cadena de comercialización, particularmente de alimentos básicos. En la primera semana de agosto, por ejemplo, el estímulo llegó a 38.18% para la gasolina regular, 30.06% para Premium y 71.58% para el diésel. Pero al mismo tiempo, se sumaron los acuerdos con empresarios para mantener límites máximos en los precios de los combustibles, con la una respuesta de más de 80% de las empresas proveedoras de diésel alineadas a la política energética que ha coordinado Hacienda con Energía.

El objetivo es mantener la contención sin afectar el esfuerzo de consolidación fiscal, como muestran los resultados: los estímulos representaron alrededor de 42 mil mdp durante el primer semestre, de acuerdo con Hacienda, pero la recaudación del impuesto de gasolina y diésel creció 3.7% anual en términos reales. Esta expansión sólo es explicable por el aumento en la venta legal de combustible. ¡Como lo lee! La fiscalización y trazabilidad impuesta en la comercialización y expendio sumada al combate a la venta ilegal de combustible, explican el aumento.

El IEPS, de hecho, se mantuvo como un factor de estabilidad en finanzas públicas, porque el no aplicado a combustible se expandió en 9.1 por ciento. Hacienda busca conservar el IEPS —está vigente el subsidio en este momento— como amortiguador de los choques petroleros sobre el bolsillo mexicano sin descansar toda la estrategia en renunciar a la recaudación.

DE FONDOS A FONDO

#Trafalgar… Trafalgar Asset Management LLC, entidad tenedora del grupo Trafalgar en EU, confirmó ayer que ha adquirido la totalidad de las acciones preferentes Serie A y Serie B en circulación de The Greater Cannabis Company, Inc., dedicada en su origen a preparaciones farmacéuticas (OTCQB: GCAN), representativas de 96.62% del poder de voto total de la emisora al 29 de junio de 2026.

La emisora solicitó a la Financial Industry Regulatory Authority, tras reportar la conclusión de la compra, la modificación y reorientación de la denominación social a Trafalgar International, solicitud prevista en la Regla 6490 para el cambio correspondiente de denominación, clave de cotización y CUSIP, para dedicarla a brindar servicios financieros y establecer una plataforma pública de EU para su expansión ahí y en América Latina del grupo Trafalgar.

#Samsung… Ayer, unas semanas después del lanzamiento global en Londres, Samsung realizó el lanzamiento de su familia de plegables, categoría que creó y en la que continúa siendo líder por la preferencia del consumidor premium de nuestro país. De acuerdo con el registro de mercado, hay más de medio millón de usuarios activos y dos millones en lista de espera para la compra del dispositivo de Samsung Plegable, número que avanza año con año. El Frontón México fue la sede para la presentación de la nueva serie Galaxy Z Fold8 está disponible en México, una serie que incorpora un nuevo estándar con formato 4:3 abierto y 16:10 cerrado, no visto en la categoría. Los Galaxy Z Fold8 Ultra y Galaxy Z Flip8, la nueva serie, destacan por diseños más delgados y ligeros, dando paso a una nueva era de experiencias impulsadas por IA.