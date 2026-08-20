Atracción de capital nuevo, desafío inmediato

A siete años de haber comenzado el esfuerzo de reunir y facilitar la conexión entre los participantes del mercado de capitales e inversiones de capital en México con la comunidad de inversionistas globales, del 8 al 10 de septiembre se realizará en Nueva York el Mexico Investment Week 2026.

El foro se enfocará en las oportunidades de inversión y crecimiento en México y desde México en Norteamérica, relevante por la coyuntura de negociación del T-MEC, pero sobre todo, por el reacomodo global de inversiones hacia regiones y sectores que están impulsando el crecimiento de la economía en todo el mundo, como las cadenas productivas relacionadas con el desarrollo de la IA.

La promoción de inversión ha contado con el apoyo decidido del titular de la Cancillería, Roberto Velasco; del embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, y de una lista de participantes privados que han reunido María Ariza, directora de Biva, y José María Zertuche, presidente de Amexcap y, se espera que en estos cuatro días se rebase el número de participantes que el año pasado reunió a 260 inversionistas institucionales y gestores de fondos.

El monto de “venture capital” canalizado a través de fondos de capital se estima en dos mil mdd por año, si se consideran inversiones de startups funds, que no siempre son registrados en el total de inversión extranjera directa que registra la Secretaría de Economía.

Son fondos ángel, de capital presemilla, semilla, de serie A, serie B y, hasta C, y van desde 6 millones de dólares a 200 y 500 millones de dólares que muestran el grado de madurez operativa y financiera alcanzado por las empresas que los levantan.

En el último año, sólo el ecosistema fintech en México ha registrado una creciente expansión de demanda por capital. Justo, la inversión de capital de riesgo se encuentra en una encrucijada interesante en México, porque muchas de las empresas que han levantado rondas de capital a través de los VC, requieren salir al mercado para pagar el capital o brindarles posibilidades de rentabilización y, bajo el esquema de emisiones simplificadas, podría darse esta ruta de escape hacia el gran mercado. Amexcap estima que ese año, el monto de inversiones de capital en empresas localizadas en México podría sumar 7 mil mdd y, si sólo en los primeros cuatro meses se registraron inversiones por 1,700 millones de dólares en este tipo de empresas, el mercado mexicano tiene una importante veta para que la liquidez presente en los fondos institucionales (afores, seguros) y family offices, se invierta en la adquisición de un porcentaje en estas empresas que han alcanzado una buena madurez.

Y sobre empresas con necesidades de capital y en procesos de reestructura, proyectos de energía de toda clase, sólo el gigante Apollo Management anunció su decisión de continuar invirtiendo en México con una cartera potencial de 20 mil mdd en propuestas de infraestructura, energía (gas natural) y transporte. Su director para mercados emergentes Diego Donoso estará presente entre los speakers.

Hoy la mirada también la dirigen los organizadores hacia el potencial de proyectos locales de infraestructura, donde Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, junto con Eddu Vera, jefe de la Oficina del secretario de Hacienda, Edgar Amador, podrán atraer flujos de capital hacia programas de inversión gubernamentales.

DE FONDOS A FONDO

#Afirme... de Julio Villarreal, se alió con visaMéxico, que encabeza Francisco Valdivia, y la fintech costarricense Monibyte, de Mario Hernández, para lanzar un interesante producto de crédito empresarial y corporativo, que permite a las instituciones financieras y sus clientes, en tiempo real, dar seguimiento al flujo de gasto de los empleados, viáticos y pagos de servicios, incluso erradicar la fuga de flujo o intentos de fraude porque el software que utilizan puede incluso verificar en el mismo momento del pago la emisión y pago de facturas y timbrados fiscales. La plataforma inteligente de Monibyte, ligada a las líneas de crédito corporativo de Afirme, podría generar ahorros anuales de hasta 6.5 millones de pesos en gastos corporativos a sus clientes, pues se ha probado el sistema en 10 mil empresas activas con un registro de 2 mil 100 millones de dólares procesados en transacciones.