Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 9 de julio de 2026

A DÓNDE IR

¿Qué pasa con las empresas vinícolas en México que no tienen a dónde huir del calor?

R: Baja California produce 90% del vino mexicano en un pequeño territorio mediterráneo sin montañas cercanas ni costas más frías hacia donde mudarse. Estudios proyectan que para la década de 2050 los valles de Guadalupe, Santo Tomás y San Vicente podrían dejar de ser aptos para vino de calidad, orillando a la región hacia uvas de mesa o vinos fortificados. Además del calor, el agua es otro problema serio ya que el acuífero del Valle de Guadalupe está sobreexplotado por el turismo. Sin la opción de migrar a climas más frescos los productores sólo pueden cambiar de variedades más resistentes al calor y la sequía o ajustar el manejo del viñedo con sombra y riego eficiente.

LAS MUJERES

¿Cómo está realmente el nivel económico de las mujeres en México?

R: Si México fuera un país moderno, las cifras no parecerían del siglo pasado. Pero aquí estamos: una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios y México presume uno de los peores niveles de participación económica femenina del planeta. La brecha salarial es de 14%, suficiente para obligarlas a trabajar 51 días extra al año para ganar lo mismo. En medios, la brecha sube a 33%; en servicios profesionales, por cada 100 pesos masculinos, ellas reciben 61. Y, mientras tanto, cargan con 40.9 horas semanales de trabajo no remunerado, que equivale a 23.9% del PIB, del cual 72.6% lo producen mujeres. Igualdad, pero sólo en el discurso.

EN COLORADO

Acabo de leer que una encuesta en Colorado revela que dos de cada tres mujeres sienten que tienen menos derechos y oportunidades que los hombres. ¿Pasa lo mismo en México?

R: Con creces. En México, una de cada cuatro mujeres no tiene ingresos propios. Las que sí trabajan ganan, en promedio, 14% menos que los hombres, y en sectores como servicios profesionales la brecha llega a 39 pesos por cada 100 que recibe un hombre. Para empatar el salario anual de un colega varón, una mujer mexicana tendría que trabajar 51 días más al año. Y eso sin contar el trabajo invisible: según el Inegi, las mujeres dedican casi 41 horas semanales a labores domésticas y de cuidados, el doble que los hombres, trabajo que equivale a 24% del PIB nacional, pero que no aparece en ningún recibo de nómina. En Colorado se quejan de que la brecha se ensancha. En México, muchas mujeres aún esperan que alguien la mida.