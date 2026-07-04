Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 4 de julio de 2026

NADA MÁS PARTIDOS

Sr. La Mont, ¿por qué sólo tenemos unos dos o máximo tres partidos políticos de dónde escoger?

R. México no está dividido entre izquierda y derecha. Está dividido entre quién cree en algo y quién ya no cree en nada. Le propongo que consideremos en su lugar las que llamaré “Las siete tribus”. Estas no compiten por ideología, sino por supervivencia emocional en un país donde la política funciona como religión, terapia o simple trámite:

1. Estatistas populares. Creen en el Estado como si fuera un padre severo, pero necesario. No piden eficiencia: piden presencia. Son la base emocional del país.

2. Conservadores comunitarios. México profundo, versión siglo XXI. Orden, familia y fe. No son de derecha: son de costumbres. Y la costumbre pesa más que cualquier reforma.

3. Progresistas urbanos. La minoría más ruidosa. Derechos, diversidad, estado regulador. Su tragedia: viven en X, no en el padrón electoral.

4. Escépticos del sistema. El grupo más grande y más peligroso: los que ya no creen en nada. No votan, o votan para castigar. Son el verdadero péndulo nacional.

5. Productivistas aspiracionales. Clases medias que creen en la movilidad social… hasta que el SAT les recuerda dónde viven. Orden, eficiencia, cero romanticismo político.

6. LiberalTecnocráticos. Los últimos creyentes en instituciones. Hablan de autonomía, datos y reguladores, como si México fuera Dinamarca, pero con tráfico.

7. Clientelas dependientes. No es cinismo: es estructura. Programas, apoyos, intermediarios. Votan por quien garantice continuidad, no por quien prometa futuro.

YA BASTA

¿Debería México prohibir los anuncios espectaculares en sus carreteras como lo hacen algunos estados de EU?

R. Definitivamente. Le comparto que cinco estados de EU han eliminado por completo los espectaculares de sus carreteras, y el argumento principal no fue ideológico, sino económico: el paisaje sin interrupciones publicitarias atrae más turismo. México tiene rutas que rivalizan en belleza con Vermont o Alaska, desde la costera michoacana hasta los accesos a Teotihuacán, pero las salpica de anuncios que rompen el encuadre. Ya existe el mecanismo legal: la SCT puede negar permisos en carreteras federales. Falta voluntad política para convertir esa facultad en una moratoria nacional, comenzando por corredores turísticos y zonas naturales protegidas. La Ciudad de México ya eliminó los espectaculares de sus vialidades principales en 2022.

DECOMISAN

Si alguien deja de hacer los pagos del coche, ¿puede la distribuidora mandar a alguien al estilo “repo” de EU a recuperarlo?

R. No. La recuperación de un vehículo por falta de pago es un procedimiento judicial, no una aventura privada. Cuando un crédito cae en incumplimiento, el acreedor debe acudir a un juez y solicitar una orden de embargo. Esa orden la ejecuta un actuario judicial, acompañado por la autoridad para mantener el orden, no para “reposeer”.

Los despachos de cobranza pueden llamar, negociar o incomodar, pero no pueden tocar el vehículo. Si alguien intenta llevárselo sin orden judicial, la figura no es “repo man”, es robo.

En México, la reposición existe, pero sin glamour cinematográfico.