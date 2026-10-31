Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 31 de octubre de 2026

LAS VERRUGITAS

¿Son peligrosos los acrocordones, esas “verruguitas” de la piel?

R. En general, no, son tumores benignos, frecuentes y más molestos que graves. Aparecen en cuello, axilas, ingles y párpados, donde la piel roza consigo misma o con la ropa, y se asocian con la edad, el sobrepeso, el embarazo y la resistencia a la insulina; si de pronto le brotan muchos, conviene revisar su glucosa. No se contagian, aunque la tía del WhatsApp jure lo contrario. Consulte al dermatólogo si sangran, duelen, cambian de color o crecen rápido, porque entonces quizá no sea un acrocordón. Y si lo quiere quitar, que lo haga un profesional con cauterio, crioterapia o bisturí. Amarrarlo con hilo o cortarlo con las tijeras de la cocina no es ahorro, es infección con pretensiones.

LAS POSADAS

¿Cómo sobrevivir a las posadas sin terminar en urgencias?

R. Con estrategia, porque diciembre no perdona a los improvisados. Coma algo ligero antes de salir; llegar con hambre a unos tamales, buñuelos y ponche es la receta del arrepentimiento. Alterne cada copa con un vaso de agua, y recuerde que el “uno más y nos vamos” es la frase más cara del calendario. Si va a beber, designe conductor o pida transporte: el alcoholímetro no acepta villancicos como defensa. Cuide también la comida: el recalentado que lleva tres días fuera del refrigerador no es tradición, es un riesgo gastrointestinal. Con los niños, vigile la pirotecnia. Y si toca cantar “pidiendo posada”, hágalo con entusiasmo, no con tequila. Celebrar es compartir; despertar sin memoria no cuenta como convivencia.

FRAUDES TELEFÓNICOS

¿Cómo evitar caer en fraudes por teléfono o WhatsApp?

R. Desconfiando por sistema, que en esto la paranoia es virtud. Ningún banco le pedirá por llamada su NIP, su código de seguridad o la clave que llega por mensaje; si se lo piden, cuelgue. Tampoco existe el premio de una rifa en la que usted nunca participó, ni el familiar detenido que pide depósito urgente y no puede hablar. Antes de transferir, cuelgue y llame al pariente a su número de siempre. Active la verificación en dos pasos de WhatsApp y no comparta códigos, ni con el amigo que se equivocó de número. Si el paquete **no pudo ser entregado y trae un enlace, no lo abra. Si algo exige decidir ya, la respuesta correcta es: después.

EL TESTAMENTO

¿Vale la pena hacer testamento o mejor reparto todo antes de irme?

R. Es el regalo más económico que puede dejarle a su familia, aunque muchos prefieren heredar pleitos. Sin testamento, los herederos deben iniciar un juicio sucesorio, que suele tardar meses o años y costar bastante más que un testamento. Con testamento ante notario, usted decide quién recibe la casa, el terreno o el coche, y evita que los primos reaparezcan con súbito interés. El trámite es sencillo: identificación, acta de nacimiento, datos de los bienes y de los herederos. Revíselo si cambia su situación familiar, pues un papel desactualizado también genera conflictos. Hágalo sin pretextos. Es hablar de la muerte con anticipación, y en este país, con Día de Muertos incluido, no debería asustarnos.