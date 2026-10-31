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Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 31 de octubre de 2026

Alfredo La Mont III

Alfredo La Mont III

Sin Maquillaje

LAS VERRUGITAS

¿Son peligrosos los acrocordones, esas “verruguitas” de la piel?

R. En general, no, son tumores benignos, frecuentes y más molestos que graves. Aparecen en cuello, axilas, ingles y párpados, donde la piel roza consigo misma o con la ropa, y se asocian con la edad, el sobrepeso, el embarazo y la resistencia a la insulina; si de pronto le brotan muchos, conviene revisar su glucosa. No se contagian, aunque la tía del WhatsApp jure lo contrario. Consulte al dermatólogo si sangran, duelen, cambian de color o crecen rápido, porque entonces quizá no sea un acrocordón. Y si lo quiere quitar, que lo haga un profesional con cauterio, crioterapia o bisturí. Amarrarlo con hilo o cortarlo con las tijeras de la cocina no es ahorro, es infección con pretensiones.

LAS POSADAS

¿Cómo sobrevivir a las posadas sin terminar en urgencias?

R. Con estrategia, porque diciembre no perdona a los improvisados. Coma algo ligero antes de salir; llegar con hambre a unos tamales, buñuelos y ponche es la receta del arrepentimiento. Alterne cada copa con un vaso de agua, y recuerde que el “uno más y nos vamos” es la frase más cara del calendario. Si va a beber, designe conductor o pida transporte: el alcoholímetro no acepta villancicos como defensa. Cuide también la comida: el recalentado que lleva tres días fuera del refrigerador no es tradición, es un riesgo gastrointestinal. Con los niños, vigile la pirotecnia. Y si toca cantar “pidiendo posada”, hágalo con entusiasmo, no con tequila. Celebrar es compartir; despertar sin memoria no cuenta como convivencia.

FRAUDES TELEFÓNICOS

¿Cómo evitar caer en fraudes por teléfono o WhatsApp?

R. Desconfiando por sistema, que en esto la paranoia es virtud. Ningún banco le pedirá por llamada su NIP, su código de seguridad o la clave que llega por mensaje; si se lo piden, cuelgue. Tampoco existe el premio de una rifa en la que usted nunca participó, ni el familiar detenido que pide depósito urgente y no puede hablar. Antes de transferir, cuelgue y llame al pariente a su número de siempre. Active la verificación en dos pasos de WhatsApp y no comparta códigos, ni con el amigo que se equivocó de número. Si el paquete **no pudo ser entregado y trae un enlace, no lo abra. Si algo exige decidir ya, la respuesta correcta es: después.

EL TESTAMENTO

¿Vale la pena hacer testamento o mejor reparto todo antes de irme?

R. Es el regalo más económico que puede dejarle a su familia, aunque muchos prefieren heredar pleitos. Sin testamento, los herederos deben iniciar un juicio sucesorio, que suele tardar meses o años y costar bastante más que un testamento. Con testamento ante notario, usted decide quién recibe la casa, el terreno o el coche, y evita que los primos reaparezcan con súbito interés. El trámite es sencillo: identificación, acta de nacimiento, datos de los bienes y de los herederos. Revíselo si cambia su situación familiar, pues un papel desactualizado también genera conflictos. Hágalo sin pretextos. Es hablar de la muerte con anticipación, y en este país, con Día de Muertos incluido, no debería asustarnos.

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