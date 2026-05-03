Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 3 de mayo de 2026

CÁNCER CERVICOUTERINO

¿Qué se sabe de qué ya hay un proceso para eliminar el cáncer cervicouterino?

R. Australia está en camino de convertirse en el primer país del mundo en eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública, gracias a una combinación de vacunación masiva contra el VPH y tamizaje avanzado. El país vacuna sistemáticamente a niñas y niños desde los 12–13 años, con coberturas altísimas, y ha adoptado pruebas de VPH más sensibles que el Papanicolaou tradicional. Este proceso funciona muy bien porque casi todos los casos de este cáncer provienen de cepas de VPH que sí tienen vacuna. Australia fue pionera en introducirla en 2007 y hoy incluso usa un esquema de una sola dosis, igual de eficaz. Además, su programa de tamizaje detecta lesiones precancerosas antes de que progresen.

La pregunta obvia siguiente es ¿cuándo lo lograrán? Las proyecciones indican que podría alcanzarse en la próxima década, adelantándose al resto del mundo.

LA ESCRITURA

¿Qué va a pasar si abandonamos totalmente la escritura a mano?

R. Con toda una vida de escribir le comparto que escribir no es sólo comunicar, sino pensar con claridad, ordenar ideas y enfrentar la complejidad. Esa es justamente la preocupación que despierta su pregunta: si delegamos cada vez más la escritura a la inteligencia artificial, también podríamos debilitar el ejercicio mental que nos ayuda a comprender el mundo. En México, el panorama de la lectura confirma que este cambio ya se siente. En 2015, 84.2% de la población alfabeta de 18 años y más había leído al menos un material; en 2023 bajó a 68.5% y en 2024 hubo una ligera recuperación a 69.6 por ciento. El promedio de libros leídos también descendió, de 3.4 a 3.2. Todo esto sugiere que la escritura tradicional compite cada vez más con mensajes breves, audios y textos generados con IA, formatos rápidos que facilitan producir, pero no siempre pensar mejor.

LA MÁRGARA Y EL SOL

¿Será cierto que beber una margarita y a solearnos pudiese causar una reacción en la piel?

R. Así es, preparar una margarita en un día soleado no siempre es la mejor idea porque el calor derrite el hielo rápidamente, aguada la bebida y puede hacer más probable la deshidratación. Si estás manipulando cítricos como limón o lima al aire libre, también existe un riesgo para la piel llamado fitofotodermatitis. Esto ocurre cuando el jugo o el aceite de los cítricos queda en la piel y luego le da la luz ultravioleta. La reacción puede verse como enrojecimiento, ardor, irritación, ampollas o después manchas oscuras en la piel que pueden durar semanas o meses. Suele aparecer en las manos, los brazos o la cara, especialmente donde el jugo tocó la piel. Para reducir el riesgo, lava bien las manos y la piel después de manipular cítricos, evita la exposición directa al sol en la zona y usa protector solar o ropa de cobertura. Si la reacción es grave o dolorosa, puede ser necesario acudir al médico.