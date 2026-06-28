Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 28 de junio de 2026

LA PALACE

Don Alfredo, sé que la designación más alta para hoteles de súper lujo en Francia es la de Palace, ¿qué hoteles perdieron la distinción en Francia este año y por qué?

R. Cuatro hoteles fueron retirados de la lista en esta edición de 2026, y las razones son reveladoras. El Park Hyatt Paris-Vendôme y el Hôtel du Palais de Biarritz fueron penalizados por falta de renovación y deterioro de su oferta. El Mandarin Oriental París pierde la distinción temporalmente porque cerrará más de un año para una remodelación profunda, aunque conserva su otra dirección parisina, el Mandarin Oriental Lutetia. El Byblos de Saint-Tropez completa el grupo de los cuatro. Es la primera vez desde 2010 que se retira formalmente esta distinción a hoteles que la poseían. La comisión concluyó que las propiedades ya no cumplían el nivel de excelencia requerido. Moraleja: en el mundo Palace el prestigio no se hereda, se gana cada tres años o se pierde para siempre.

LA TESTOSTERONA

¿Por qué se desploma la testosterona con la edad y cuándo hay que considerar un tratamiento?

R: Porque el cuerpo tiene sentido del humor. A partir de los 30, la producción empieza a caer de manera lenta, pero constante. Influyen el estrés crónico, el sueño mediocre, el aumento de grasa abdominal y ciertas enfermedades que sabotean la producción hormonal. No es un castigo divino, es biología básica: los testículos se vuelven menos eficientes y el cerebro ajusta la señal hormonal como si estuviera administrando un presupuesto en recesión. El resultado es menos energía, menos masa muscular y menos impulso sexual, aunque cada caso es distinto.

¿Cuándo considerar tratamiento? Cuando los síntomas afectan la vida diaria y un médico confirma niveles bajos con estudios repetidos. La terapia no es una fuente de juventud, es una herramienta que requiere supervisión estricta por sus riesgos cardiovasculares y reproductivos. Antes de cualquier decisión, la recomendación es hablar con un especialista para evaluar causas, opciones y seguridad.

WEARABLE VS. CELULAR

¿Cuándo conviene un wearable y cuándo un celular para un niño?

R. Un wearable (reloj inteligente o GPS) funciona mejor para niños pequeños, menores de ocho o nueve años, que aún no están listos para la responsabilidad de un teléfono. Es ideal cuando lo principal es ubicación y contacto de emergencia, cuando el niño se mueve en entornos estructurados como escuela, deportes o casa de vecinos, cuando se busca comunicación muy limitada con dos o tres contactos aprobados, cuando preocupa el tiempo de pantalla o cuando es probable que el niño pierda o rompa un teléfono.

Un celular es mejor para niños mayores de diez años, más independientes, que necesitan coordinar logística diaria, participar en grupos de amigos, comunicarse en viajes o manejar emergencias lejos de adultos conocidos. También requiere suficiente madurez para seguir reglas.

Muchas familias hacen una transición gradual: wearable en los primeros años, teléfono básico entre nueve y 11, y smartphone en la adolescencia temprana.