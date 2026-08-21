Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 21 de agosto de 2026

MICRODEPARTAMENTOS

¿Por qué México está viviendo una fiebre por los “microdepartamentos”?

R. La tendencia de los microdepartamentos, espacios de 18 a 30 metros cuadrados, se ha acelerado por la combinación de precios altos, movilidad laboral y la búsqueda de zonas céntricas. Para jóvenes profesionistas, representan una entrada al mercado inmobiliario; para desarrolladores, una forma de maximizar rentas. El problema es que la regulación no ha seguido el ritmo: muchos proyectos sacrifican ventilación, áreas comunes y calidad de materiales. En colonias como la Juárez y la Narvarte ya se observan edificios completos de “vivienda mínima” que generan debate sobre densidad y habitabilidad. La CDMX enfrenta así un dilema: crecer hacia arriba sin perder calidad de vida. La tendencia revela más que una moda: evidencia la urgencia de políticas de vivienda modernas y sostenibles.

TALA

¿Qué está pasando con los árboles de la Ciudad de México?

R. En los últimos meses, vecinos de varias alcaldías han denunciado una ola de tala irregular vinculada a obras privadas y ampliaciones de banquetas. La paradoja es evidente: mientras la ciudad sufre olas de calor históricas, pierde cobertura vegetal que podría mitigar temperaturas y mejorar la calidad del aire. La autoridad responde con operativos, pero la coordinación entre alcaldías y el gobierno central sigue siendo débil. Además, la sequía prolongada ha debilitado miles de ejemplares, haciéndolos más vulnerables a plagas como el muérdago. La ciudadanía se organiza mediante brigadas de monitoreo y adopción de árboles, una forma de resistencia urbana. El debate ya no es ambiental, sino de salud pública: sin sombra, la ciudad se vuelve más caliente, más dura y menos habitable.

LULA Y MILEI

¿Qué pasó entre Lula y Milei?

R. La relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva se ha convertido en símbolo de la polarización regional. Todo comenzó cuando Milei calificó a Lula de “corrupto”, mientras que el presidente brasileño respondió acusándolo de “extremista”. Aunque ambos gobiernos mantienen vínculos comerciales, la retórica pública ha tensado el Mercosur. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, por lo que cada declaración genera inquietud en sectores industriales. Analistas señalan que la disputa es más ideológica que económica: Milei promueve un Estado mínimo, Lula defiende políticas sociales expansivas. Para México, el episodio es un recordatorio de que los liderazgos personalistas pueden transformar diferencias políticas en tensiones diplomáticas que afectan a toda la región.

ENDULZANTE

¿Cuál es el endulzante más saludable?

R. La evidencia obliga a matizar: la estevia y el monk fruit (yo consumo éste) destacan porque no elevan la glucosa y requieren dosis mínimas, lo que las vuelve aliadas para quienes buscan controlar peso o prevenir diabetes. El azúcar común sigue siendo el más problemático: en EU, el consumo promedio ronda los 71 gramos diarios, muy por encima de lo recomendado. En México, el exceso se agrava por refrescos y pan dulce. La miel cruda aporta antioxidantes, pero sigue siendo azúcar. Y los edulcorantes artificiales como sucralosa o aspartame generan debate.