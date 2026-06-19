Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 19 de junio de 2026

MARTÍN LUTERO

¿Cuántas preguntas le hizo Martín Lutero a la Iglesia católica?

R: Martín Lutero no presentó preguntas, sino 95 tesis, es decir, argumentos formales que redactó en 1517 para desafiar ciertas prácticas de la Iglesia católica. Su principal blanco fue la venta de indulgencias, que era básicamente pagar dinero para obtener el perdón de los pecados.

También cuestionó la autoridad del Papa, defendió que la Biblia era la máxima autoridad por encima de la tradición eclesiástica, y sostuvo que la salvación se alcanza por la fe y no por obras ni pagos. Esas 95 tesis se difundieron rápidamente gracias a la imprenta recién inventada y dieron inicio a la Reforma Protestante. No está mal para una lista de quejas.

LAS MÁS NUEVAS

¿Cuáles son las religiones más nuevas?

R: Las religiones más recientes incluyen el mormonismo (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días), fundada en 1830 por Joseph Smith en Estados Unidos. El bahaísmo nació en Persia en 1844 y promueve la unidad de la humanidad. El espiritismo codificado por Allan Kardec data de 1857. La cienciología fue fundada en 1954 por L. Ron Hubbard. El rastafarismo surgió en Jamaica en los años 30. Y el pastafarismo, creado en 2005 como sátira religiosa, ha ganado reconocimiento legal en varios países.

Lo curioso es que algunas de las religiones más jóvenes tienen más abogados que teólogos.

LA DIFERENCIA

¿Cómo se puede saber si es religión o culto?

R. La diferencia entre religión y culto no es tan clara como parece.

Lo que generalmente define una religión:

Una estructura institucional reconocida, teología coherente, práctica comunitaria abierta, antigüedad o masa crítica de creyentes, y cierto grado de transparencia doctrinal.

Lo que caracteriza a un culto:

Control psicológico sobre sus miembros, liderazgo carismático e incuestionable, dificultad para abandonar el grupo y secretismo sobre sus prácticas y finanzas.

Por ejemplo, el caso de la cienciología, que tiene reconocimiento legal como religión en Estados Unidos y algunos países, pero gobiernos como Alemania y Francia la clasifican como organización comercial o secta. Sus críticos señalan el control sobre miembros, el secretismo y el costo de sus “niveles espirituales.”

Para pintar una raya, la línea entre religión y culto frecuentemente la traza el poder, no la teología.

SIN AEROPUERTO

¿Habrá algún país que no tenga aeropuerto?

R: Sí, no uno solo, sino varios. San Marino, el pequeño país enclavado dentro de Italia, no tiene aeropuerto propio y depende del aeropuerto de Rímini, a unos 25 kilómetros. El Vaticano tampoco tiene aeropuerto, siendo el Estado más pequeño del mundo. Mónaco, el principado más pequeño después del Vaticano, no tiene aeropuerto por falta de espacio físico y usa el de Niza, en Francia. Liechtenstein, entre Suiza y Austria, tampoco tiene aeropuerto y depende de los de Zúrich y Friburgo. Andorra, entre España y Francia, tiene un pequeño aeropuerto en realidad compartido con España.

Lo que todos estos países tienen en común es que son pequeños, ricos y sus ciudadanos llegan en auto de lujo de todas formas.