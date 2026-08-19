Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 19 de agosto de 2026

RESURGEN

¿A qué se debe, o es sólo mi impresión, que ciertos géneros resurgen cada década como si fueran nuevos?

R. No es sólo su impresión, la música funciona por ciclos culturales. Cada generación redescubre sonidos que sus padres dejaron atrás, pero los reinterpreta con tecnología y estética propias. El resurgimiento del disco en los años recientes es ejemplo claro: sintetizadores modernos, producción digital y nostalgia visual crearon un “nuevo” disco que en realidad es reciclaje creativo. Lo mismo ocurre con el rock alternativo, el soul y el pop francés, que vuelve cada cierto tiempo con artistas que mezclan tradición y electrónica. Las plataformas también influyen: TikTok y Spotify impulsan microgéneros que luego se convierten en tendencias globales. La música no regresa; se reencarna. Cada revival es una conversación entre pasado y presente, y cada generación cree haber descubierto algo que ya existía.

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¿Por qué la industria cinematográfica está tan dividida por el uso de inteligencia artificial en 2026?

R. Le comparto que la IA dejó de ser una herramienta y se volvió un campo de batalla económico. Los estudios quieren usarla para abaratar producción: recrear actores, generar escenas sin sets y multiplicar contenido sin pagar horas extra. Los sindicatos, en cambio, temen que la IA convierta a actores y guionistas en “plantillas digitales” explotables.

El conflicto estalló cuando varias plataformas empezaron a usar réplicas digitales de actores secundarios sin compensación proporcional, amparándose en contratos ambiguos firmados hace años. La discusión ya no es tecnológica, sino ética: ¿quién es dueño de un rostro, una voz o un estilo narrativo?

Los creativos argumentan que la IA puede apoyar, pero no reemplazar; los estudios responden que el mercado exige velocidad y costos bajos.

La industria no está en transición: está en guerra civil tecnológica.

EL HAJJ

¿Existe en otras religiones algo equivalente el hajj islámico?

Sí, varias tradiciones religiosas tienen peregrinaciones sagradas comparables. En el catolicismo destacan las rutas a Roma, Santiago de Compostela en España y la Basílica de Guadalupe en México, visitada por millones cada diciembre. El hinduismo tiene el Kumbh Mela, considerado el mayor gathering humano del planeta, donde cientos de millones se reúnen a orillas del río Ganges. En el judaísmo existía la obligación bíblica de peregrinar a Jerusalén tres veces al año, tradición que persiste simbólicamente hoy. El budismo tiene Bodh Gaya en India, donde Buda alcanzó la iluminación. La diferencia principal es que en el islam el hajj es mandatorio para quien pueda realizarlo, mientras que en otras religiones la peregrinación es voluntaria.

La humanidad entera parece tener el instinto de caminar hacia algo más grande que uno mismo.