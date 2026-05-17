SINALOA

¿Cómo se perciben desde Estados Unidos las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa?

R: Las recientes acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no son un evento aislado sino el clímax de una tensión acumulada en la relación bilateral. Para los fiscales estadunidenses, la imputación por presuntos vínculos con el narcotráfico y la supuesta protección a figuras del Cártel de Sinaloa representa una prueba contundente de la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder estatal en México. Mientras en la capital mexicana se pide respeto a la soberanía y se demandan pruebas, en los pasillos del poder en EU la narrativa es de una profunda desconfianza hacia la capacidad de las instituciones locales para autodepurarse. Este caso pone en entredicho los mecanismos de cooperación en seguridad y sugiere que, para el vecino del norte, la frontera entre la política y el crimen en ciertas regiones de México se ha vuelto peligrosamente invisible.

XAVIER BECERRA

¿Qué posiciona a Xavier Becerra como un candidato fuerte para la gubernatura de California?

R: Tengo bastantes contactos y relaciones en California como para poder opinar con conocimiento de causa y compartirle que don Xavier se presenta ante el electorado californiano con un currículum que pocos pueden igualar, habiendo transitado desde la Fiscalía General del estado hasta la Secretaría de Salud y Servicios Humanos en el gabinete federal. Su candidatura para la gubernatura de California en 2026 se fundamenta en su capacidad probada para gestionar crisis complejas y su firme defensa de las políticas progresistas que definen la identidad del estado dorado. Sus partidarios destacan que su experiencia en Washington le otorga una ventaja estratégica para negociar recursos y navegar las tensiones con el gobierno federal, especialmente en temas de inmigración y salud pública. Sin embargo, su larga trayectoria como funcionario de carrera también le acarrea críticas de quienes buscan un liderazgo más disruptivo y menos atado a las estructuras tradicionales del poder demócrata. Becerra apuesta por la estabilidad y el conocimiento técnico en un momento de grandes desafíos económicos y sociales para California.

LA CHAMPIONS

¿Por qué las semifinales de la Champions League exhiben una calidad sin equivalente en nuestro continente?

R: Las semifinales de la Champions League representan la cúspide del futbol mundial, un espectáculo donde la precisión técnica y la intensidad física alcanzan niveles que parecen de otro planeta. Mientras en Europa los clubes gestionan presupuestos astronómicos y captan al talento global más refinado, en nuestro continente seguimos lidiando con torneos fragmentados, calendarios caóticos y una fuga de talento que desmantela a cualquier equipo que ose destacar. La diferencia no es sólo económica, sino estructural; la Champions es una maquinaria de excelencia donde el error se castiga con la eliminación inmediata, mientras que en nuestras latitudes la mediocridad suele premiarse con formatos de liguilla bondadosos y un ritmo de juego que a veces invita más a la siesta que a la emoción. La calidad del arbitraje, el estado de las canchas y la cultura táctica europea crean un ecosistema que, por ahora, resulta inalcanzable para las ligas americanas, atrapadas en sus propias limitaciones organizativas y financieras.