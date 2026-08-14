LA CRUZ ROJA

¿Qué enfrenta la Cruz Roja para ejercer su mandato en Israel y Cisjordania?

R. La Cruz Roja trabaja bajo principios de neutralidad y acceso humanitario, pero en Israel y Cisjordania su labor se ve restringida por condiciones políticas y de seguridad que dificultan la aplicación plena de su mandato. Reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja y análisis de medios señalan obstáculos para visitar detenidos, supervisar condiciones de detención y acceder a zonas donde la presencia militar o las disputas de jurisdicción limitan el movimiento del personal. Aunque el organismo mantiene diálogo con todas las partes, su capacidad depende de permisos que no siempre se conceden. Esto afecta funciones esenciales como proteger a civiles y verificar trato humanitario.

CAPACIDAD CEREBRAL

¿100% cierto que los humanos sólo usamos 10% de nuestra capacidad cerebral?

R. Este mito es uno de los más persistentes y más atractivos. La idea de que tenemos “90% de potencial oculto” suena casi poética, pero es falsa. Estudios de neuroimagen muestran actividad cerebral en prácticamente todas las regiones, incluso durante tareas simples. El origen del mito probablemente proviene de interpretaciones erróneas de investigaciones del siglo XX sobre funciones específicas del cerebro. La realidad es más interesante: no usamos “poco” cerebro, sino que lo usamos de manera altamente especializada. Áreas distintas se activan según el tipo de tarea, emoción o estímulo. El mito persiste porque nos encanta pensar que somos versiones incompletas de nosotros mismos. La ciencia, en cambio, nos recuerda que ya somos extraordinariamente complejos sin necesidad de porcentajes mágicos.

LOS BÚHOS

¿Los búhos son símbolos universales de sabiduría, de dónde salió esto?

R. Le comparto que la imagen del búho como sabio proviene de la mitología griega, donde Atenea lo adoptó como emblema de inteligencia. Pero no es un símbolo universal. En México, por ejemplo, el tecolote ha sido asociado con presagios y supersticiones en comunidades rurales. En Japón, el búho representa buena fortuna; en algunas culturas africanas, es señal de mala suerte. La ciencia, por su parte, desmonta la idea de “sabiduría”: los búhos no son más inteligentes que otros pájaros, sólo tienen adaptaciones extraordinarias para cazar de noche, como visión especializada y audición direccional. El mito cultural persiste porque necesitamos animales que encarnen virtudes humanas. El búho es un espejo simbólico, no un filósofo, emplumado. La realidad biológica es distinta, pero igual de fascinante.

LA COCA ZERO Y LA COLONOSCOPÍA

¿Es cierto que tomar Coca Zero ayuda en las imágenes de una colonoscopía?

R. No, la Coca Zero no mejora las imágenes de una colonoscopía. Lo que sí ocurre, según guías clínicas y estudios sobre tolerancia al preparado, es que algunos médicos permiten Coca Zero durante la dieta de líquidos claros porque no contiene azúcar, fibra ni colorantes rojos o morados, que son los que interfieren con el procedimiento. En ciertos protocolos, la Coca Zero puede ayudar al paciente a tolerar mejor la solución de limpieza, haciéndola menos desagradable y facilitando que la tome completa. Pero esto no mejora la calidad visual del colon, que depende exclusivamente de que el intestino esté bien vacío.

Siempre siga las instrucciones específicas de su médico o clínica