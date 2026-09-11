POLICÍA/ENRIQUE MANDUJANO

Qué tan preparada es la policía mexicana frente a países similares? ¿Tenemos una policía obsoleta o por qué crecen los crímenes y la violencia, a pesar de la intervención del Ejército? ¿Deberíamos contar con más policías o con penas más severas?

R. México no tiene una policía obsoleta; tiene una policía insuficiente y mal estructurada. Países comparables —Chile, Colombia, Portugal— cuentan con cuerpos policiales más profesionalizados, con mejores salarios y sistemas de carrera estables. En México, la mitad de los municipios carece de capacidades básicas de investigación y muchos policías rotan constantemente por falta de incentivos. La presencia militar no sustituye el trabajo policial: el Ejército contiene, pero no investiga ni previene. Más policías sí son necesarios, pero bien formados, bien pagados y con estándares nacionales, no sólo más elementos. Las penas más severas no reducen delitos si el sistema no logra detener, investigar y procesar a los responsables. Como siempre, conviene confirmar datos con fuentes confiables.

CISJORDANIA

¿Por qué el historiador Vincent Lemire afirma que la inacción occidental está permitiendo más violencia en Cisjordania?

R. Según el historiador Vincent Lemire, la situación en los territorios ocupados se ha deteriorado de forma alarmante en los últimos meses. Habla de escenas de saqueos, incendios y asesinatos cometidos por grupos de colonos radicales, mientras gobiernos occidentales mantienen una postura pasiva. Para Lemire, esta falta de presión diplomática ha creado un clima de impunidad, justo cuando Israel y Palestina se acercan a procesos electorales que suelen intensificar las tensiones. El historiador sostiene que la comunidad internacional debería considerar medidas concretas, incluidas sanciones, para frenar lo que describe como una dinámica de limpieza étnica en curso.

CERDOS

¿Por qué a los cerdos les gusta el lodo? Si los cerdos casi no sudan, ¿por qué disfrutan tanto revolcarse en el lodo? ¿Es sólo por higiene o hay algo más detrás de ese comportamiento?

R. Los cerdos no sudan prácticamente nada, así que no pueden regular su temperatura como los humanos o los primates. Por eso, el lodo funciona como su “aire acondicionado natural”: mantiene la piel fresca, evita golpes de calor y actúa como una capa protectora contra insectos y quemaduras solares. Además, el lodo ayuda a conservar la humedad en la piel y reduce el estrés térmico en climas cálidos. Revolcarse también cumple una función social: los cerdos interactúan, juegan y marcan territorio. En resumen, el lodo es para ellos protección, frescura y bienestar, no suciedad. Para ampliar, puede explorar termorregulación animal.

HUECO

¿Todas las botellas de cristal que contienen líquido tienen la hendidura en la base?

R. No. La hendidura, el punt, es común, pero no universal. Su presencia depende del tipo de bebida, del método de fabricación y de la función estructural que se busca. En el vino, casi todas las botellas lo incluyen porque refuerza la base, ayuda a atrapar sedimentos y facilita el servicio. En champañas y espumosos es indispensable: la presión interna exige una estructura más resistente. En cambio, botellas de agua, refrescos, jugos o aceites suelen tener bases planas o con pequeñas “patas” para estabilidad. En envases farmacéuticos o de laboratorio, la base plana es norma por seguridad y precisión. El punt aparece cuando aporta resistencia, tradición o estética; cuando no es necesario, simplemente se omite.