El número 237… y un tres

Vaya hazaña fuera del diamante —aunque dentro a la vez— la lograda por Erik The Peanut Guy”Mertens hace unas semanas, tal cual lo registra de manera registral la nota del gran Benjamin Hill.

El título de esta entrega por la persistencia del famoso vendedor, quien se ha convertido en todo un personaje mientras ha visitado esa tremenda cantidad de parques para completar todo el listado de parques ligamayoristas y ligaminoristas, según lo referido, con todas esas mudanzas en ligas menores, cambios de apelativos, de convenios con equipos ligamayoristas, de verdad rifado el buen Erik.

Lo lindo de esta historia es algo del por qué es el national pastime en Estados Unidos: veía él junto con su padre Ed Mertens (QEPD) un póster con las 160 gorras vigentes para aquel momento en las sucursales y pensaba en las ciudades las cuales conocía o ubicaba, las otras donde tenía familiares, las de nombres llamativos definitivamente generaron también esa curiosidad.

Han sido 25 años desde que comenzó vendiendo cacahuates en las tribunas de los juegos como locales de los Tri-City Dust Devils, organización con la cual ha crecido no sólo como imagen de la misma, sino que actualmente es director de algo vital para esas ciudades no tan grandes, con relación a su comunidad: FAN Experience.

Cinco lustros para juntar esas alrededor de 800 gorras caminó el buen Erik, incluso junto a su esposa Cariña, siempre el Peanut Guy con una sonrisa para enmarcar esta historia del trayecto como un referente de como el beisbol une familias, testimonios, hazañas y sobre todo… lo mejor viene con una cálida memoria.

DEBUTAR CON TRES PARA LA CALLE

Lo hecho por Joshua Báez el sábado no es cualquier cosa, lograrlo con los gloriosos Cardenales de San Luis lo hace aún más vistoso.

Si ya pegar un cuadrangular en el primer lanzamiento que ves en las Grandes Ligas es algo impactante, arrear un segundo al siguiente turno es algo de respeto, bueno, pues este muchachón se destapó con tres y aquí vienen unos números.

La probabilidad de conectar tres vuelacercas en tu debut en Las Mayores es extremadamente baja, cerca de una en 20 millones de posibilidades.

No había sucedido en más de 145 años, con más de 23 mil 400 jugadores quienes han debutado. El récord era de dos peloteros que dieron dos en su debut: Bob Nieman (1951), Bert Campaneris (1964) … ninguno pasó de 125 jonrones en su carrera.

No va a ser fácil para Joshua Báez: sólo ha bateado un hit y producido una más posterior a ese hito, la consistencia no viene en paquetitos para sobresalir en el máximo beisbol.