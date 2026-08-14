Mientras el PAN y la 4T se disputan el agradecimiento de los despojados de su propiedad en la Ciudad de México, la movimiento Doña Carlota —la abuelita que recuperó su casa a balazos en Chalco— ha tomado la batuta en el tema.

Coordinado por Arturo Santana, hijo de la llamada Abuelita sicaria, la agrupación ha logrado en seis meses que sus legítimos dueños recuperen tres propiedades invadidas, por lo que cada vez suma más simpatías.

“Si es con doña Carlota, jalamos”, se lee en las redes sociales, después de que organizaciones recomiendan recurrir a ella para proteger sus propiedades, pues el PAN como el gobierno capitalino y Morena sólo ofrecen saliva.

En la capital hay alrededor de 40 mil carpetas activas por el delito de despojo, y es claro que los políticos sólo buscan quedarse con el botín electoral que representa el tema.

Después de lo de Chalco, Clara Brugada dijo que no quería más Carlotas en la CDMX, y creó un Gabinete especial contra los despojos, pero puso al frente a uno de los principales vivienderos de la capital, su secretario de Gobierno, César Arnulfo Cravioto.

Ese gabinetazo jamás hizo nada, hasta que ocurrió la invasión en la colonia Del Valle, que motivó a los vecinos a cerrar las calles; entonces Clara se acordó del tema.

Emitió recomendaciones y reactivó el gabinete de Arnulfo, que quedó bastante mocho, pues si bien está la fiscal Bertha Alcalde, dejó fuera al jefe de la Policía, Pablo Vázquez; a la Dirección del Registro de la Propiedad y al Colegio de Notarios.

A pesar de sus recomendaciones, un grupo intentó invadir otra vez la propiedad; los vecinos llamaron a la Policía, cuyos elementos se negaron a detener a los invasores, “por no haber flagrancia”.

Fue hasta que el movimiento de doña Carlota presionó, que horas más tarde se detuvo y consignó a dos mujeres.

A diferencia del gabinetazo de Clara, el Estado de México lanzó el Operativo Restitución, coordinado por la fiscalía mexiquense, que incluyó no sólo a la Policía estatal, sino a las fuerzas federales, asegurando más dos mil propiedades y devolviendo mil 396 de ellas a sus dueños.

Han detenido a decenas de personas, incluyendo líderes de sindicatos fachada y servidores públicos cómplices. Quizá a eso le tengan miedo en el Ayuntamiento, no vayan a caer sus cómplices.

Sobre el tema, el PAN intentó una buena jugada en la CDMX al proponer varias reformas contra los despojos, que consideren como grave este delito, y que obligue a la autoridad a dar una rápida respuesta.

La propuesta es buena, pero no podía faltar el vocerito Paulito García, quien tomó una vez más el micrófono para descalificarla, “porque es una copia de lo que propuso Brugada”.

¡Pues por eso Morena tendría que apoyarla, porque trae ideas de su jefa de Gobierno! ¿O serán tan malas la ideas de la doña que ni sus diputados creen en ellas?

Mientras los políticos sigan así, el movimiento de doña Carlota tendrá más simpatizantes porque sí los apoyan; Clara no quería más Carlotas, pero la abuelita se convirtió un ícono para los despojados.

CENTAVITOS

Y como si no fuera suficiente maltrato de Clara hacia los dueños de inmuebles, el director general de Regularización Territorial, Adolfo Toxqui, detuvo casi un mes el tráfico inmobiliario en la ciudad. Primero porque se quedaron sin luz, y después porque se fueron de vacaciones. El tema es que la DGRT emite las constancias para la Jornada Notarial y Sucesiones, a fin de obtener subsidios en las viviendas. Apenas ayer reabrieron, eso sí, bien bronceaditos.