Janecarlo toma oxígeno

Un verdadero tanque de oxígeno recibió el alcalde de Gustavo A. Madero, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, quien en su segundo informe estuvo acompañado por la plana mayor de Morena y por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.

Independientemente de los datos sobre su gestión, el acompañamiento que recibió tiene su importancia, pues la semana pasada circuló un presunto comunicado de la dirigencia nacional guinda donde anunciaban algunas candidaturas en la CDMX.

Ese comunicado, que horas después fue calificado como falso por Minerva Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, incluía cuatro nombres de supuestos candidatos para 2027, entre ellos GAM.

En la alcaldía que gobierna Janecarlo no estaba inscrito su nombre como aspirante a reelegirse, lo que encendió las alarmas, pues la información corrió como reguero de pólvora entre las huestes guindas, lo que obligó al desmentido oficial.

Y como entre algunos morenos se usa eso de hacer correr nombres para ver cómo reacciona el territorio, quedaron sembradas algunas dudas, por lo que el evento del fin de semana en GAM calma las aguas mientras el partido toma su decisión.

La presencia de Clara, Citlalli, el presidente del Tribunal de Justicia de la CDMX, Rafa Guerra, varios diputados y hasta el chile de todos los moles, Salvador Guerrero Chiprés, no significa necesariamente que Lozano tenga amarrada la reelección.

Pero, eso sí, por lo pronto frena aceleres en ésa y todas las demarcaciones, sobre todo porque al interior del gabinete de Brugada dicen que la doñita irá a los informes de los alcaldes, incluso a algunos de la oposición.

Hasta la propia Citlalli aseguró que ella asistirá a todos los guindas que pueda. Incluso el sábado se le vio en el de la diputada Leonor Gómez Otegui, quien es una de sus rivales en la carrera por la alcaldía Cuauhtémoc.

La mismísima Clara ya había estado en el informe de la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, quien es una de las suyas. Llamó un poco la atención que al evento de Janecarlo haya ido el alcalde panista de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos.

El asunto de los informes se pone bueno porque, más allá de los datos, la lectura política de los eventos no se reflejará sólo por la cantidad de acarreados, sino por los personajes que asisten.

En tiempos normales, los jerarcas del oficialismo ni se molestaban en asistir, pues qué flojera. Pero ahora, con la definición de las candidaturas de 2027 encima, todos se quieren dejar ver.

Ahora habrá que estar pendientes si, como dicen en la Secretaría de Atención Ciudadana de la CDMX, la doñita del Ayuntamiento irá a todos los informes para placearse en la capital, donde hay muchas resistencias hacia su gobierno.

En el caso de Janecarlo, su visita fue muy importante y el alcalde deberá aprovecharla.

CENTAVITOS

Otro informe que levantó ámpulas fue el del diputado Pedro Haces Lago, El Gallo de Tlalpan, pues independientemente de los datos que haya dado, la nota es su licencia como legislador local para buscar abiertamente la silla de esa alcaldía. Es el primer diputado que se atreve a quemar naves para buscar el puesto de una compañera, y en Morena deben registrar el dato, sobre todo porque Haces Lago es tentado por otras fuerzas. Además de Ricardo Monreal, Xóchitl Bravo, Paulo García y varios diputados locales y federales, por ahí se vio al líder del PVEM, Jesús Sesma. Y como dicen que el Tucán es uno de los que esperan la decisión de Pedro…