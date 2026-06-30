Hará Clara precampaña en la CDMX

Así de mal ha de ver ella misma su chamba, que Clara Brugada ve necesario ir a cada rincón de la CDMX a explicar la bondad de sus obras de gobierno que, hasta el momento, nadie entiende.

La doñita del Antiguo Ayuntamiento anunció la semana pasada una gira por las 16 alcaldías para dar a conocer su trabajo, pues se queja de que hay una campaña de desinformación para perjudicar su imagen.

El asunto es que si una persona dice que lo estás haciendo mal, puede que sólo se trate de una opinión contraria; si la mayoría opina que nomás no la traes y te convierte en tendencia, entonces hay que revisar el trabajo en lugar de imponerlo.

En sus dos primeros años, Brugada se ha dedicado a chainear el centro de la capital y unas cuantas estaciones del Metro y del tren ligero, sobre todo para el Mundial. Ha gastado miles de millones de pesos del presupuesto en obras cosméticas que poco servirán a los capitalinos.

Presume un jardín flotante de más de dos mil millones de pesos que, además de que se inunda —como toda la ciudad—, no le beneficia a la población, que tendría que desplazarse desde sus comunidades para dar un paseo sobre esa mole de concreto.

Pudo haberla presentado como una obra turística al final de su gobierno, en lugar de empujarla como una acción prioritaria que sólo succionó dinero y que sirve para dos cosas. Lo mismo su costosa ciclovía en Tlalpan, que nadie usa y que causó un gran perjuicio a los capitalinos.

Al tren ligero sólo le enganchó otros vagones y lo pintó de ajolote; al Metro le puso lámparas estilo francés de origen chino y cubrió la capital de morado pensando que eso es gobernar la gran ciudad.

Se olvidó de los baches, del drenaje, del agua potable, de las vialidades secundarias, del control de la contaminación. Igual, el combate a la inseguridad, la extorsión y el cobro de piso, por ejemplo, que son temas que sí afectan la ciudad.

Su gobierno ha sido tan incompetente que ni siquiera ha podido edificar las 16 utopías que prometió en su primer año; lleva dos años y apenas abrió su tercera. Está muy lejos de las 100 que dijo que implementaría en su sexenio; no las hará.

En todas las encuestas, su popularidad se ha desplomado por debajo de los 50 puntos, lo que preocupa a la 4T debido a las elecciones del próximo año.

Por eso, tanto ella como su partido utilizarán como pretexto su gira de información para hacer una abierta campaña territorial por toda la Ciudad de México, brincando descaradamente la Ley Electoral que prohibe adelantar los tiempos de promoción política.

Está claro que la doñita del Ayuntamiento quiere acompañar a quienes Morena designe —a partir de septiembre— como defensores de la transformación en cada alcaldía, que no son otros que los futuros candidatos a disputar esos gobiernos.

La conclusión es que la gira explicatoria de Clara es el pretexto para hacer campaña anticipada y buscar cooptar los votos, que ya sienten lejanos.

CENTAVITOS

Quienes vivirán hoy otra jornada de estrés son los muchachos de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, pues, debido a la efervescencia mundialista, el gobierno capitalino anunció que prácticamente todo Paseo de la Reforma se convertirá en un gigantesco Fan Fest y que se ampliará también a Bucareli. Ojalá que gane México y la celebración de los aficionados sea de alegría, porque, si llegara a ser eliminado, nadie quiere imaginar cómo reaccionaría la gente. Por lo pronto, el estrés estará del lado de los uniformados, que deberán pasar otra gran prueba.