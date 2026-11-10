El destape ligth de Barrales

En ningún momento dijo que buscaría ser candidata de Movimiento Ciudadano para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2027, pero ni falta que hizo: la senadora Alejandra Barrales se comportó ayer como tal y hasta tentó a los desencantados de la 4T.

Invitó a quienes se queden sin hueso en Morena a vestirse de naranja y lo hizo ante a su líder nacional, Jorge Álvarez Máynez, y el dueño de la franquicia, Dante Delgado, por lo que el ofrecimiento debe ser oficial.

Fue en su informe como senadora, que no hizo en cualquier lado como la pelusa. Usó la vieja Casona de Xicoténcatl —el antiguo Senado— para darle realce a su evento, acompañada por la plana mayor de su partido.

Pero Barrales fue más lejos, pues habló de coaliciones con otras fuerzas políticas, algo que su dirigencia ha venido rechazando en los últimos meses; sus palabras llamaron la atención de más de uno.

“A esas voces que coinciden con nosotros en la defensa de la democracia, de nuestras instituciones y de la ciudadanía, no debemos cerrarles la puerta; debemos reflexionar y replantearnos las coaliciones”, dijo la senadora.

“Hoy hay voces que plantean que vayamos juntos; lo hemos escuchado una y otra vez. Pero cuando se habla de ir juntos, yo digo: juntos sí, pero con quienes compartan nuestros principios y, además, los defiendan de principio a fin”.

Si Alejandra habló con esa seguridad es porque tiene en la bolsa la candidatura, pues hasta el mismo Dante le echó porras antes de anunciar que van por diez capitales y por el Edomex y la CDMX para gobernar, al menos, cinco estados.

El veracruzano lanzó vivas hacia su senadora, mientras Álvarez Máynez comentó al final del evento que Barrales “va muy bien en las encuestas de la capital del país”. En tanto, otros naranjas, como Salomón Chertorivski —también suspirante—, escuchaban atentos.

De concretar sus aspiraciones, ahora por MC, será la tercera vez que Alejandra busque ser jefa de Gobierno de la CDMX. La primera ocasión perdió las internas del PRD contra Miguel Ángel Mancera; en 2018 fue candidata, pero cayó ante Claudia Sheinbaum.

En 2030 buscará el cargo por tercera vez y seguramente pensará que si Andrés Manuel López Obrador logró ser Presidente de México hasta el tercer intento, ¿por qué ella no lo lograría? Aunque debería tener en cuenta que Cuauhtémoc Cárdenas también participó en tres ocasiones y en todas perdió… Bueno, en 1988 todo el mundo dice que ganó y le robaron la elección, pero el chiste es que nunca pudo llegar a Los Pinos; solamente cuando fue niño y vivió ahí.

Como quiera, el de Alejandra fue un destape ligth.

CENTAVITOS

Dicen que la que está como agua para chocolate en Tlalpan es la alcaldesa Gabriela Osorio, luego de la convocatoria del diputado Pedro Haces Lago, quien el sábado pasado atiborró el campo de beisbol de La Joya para anunciar que pedirá licencia a su cargo a fin de buscar la alcaldía en 2027. Quienes están cerca de la alcaldesa dicen que lo que más le calentó fue identificar a gente de su administración en el evento y que eso no lo dejará pasar. Hubo gente de ella monitoreando el informe de Haces Lago, tomando fotos a los asistentes, y que esa misma tarde reunió a su equipo para leerles la cartilla, además de pedirles armar en breve un evento en Villa Olímpica con 20 mil personas, y que no le importa de dónde las acarreen. Dicen que Osorio ajustará cuentas a quienes apoyaron a Pedro y les quitará apoyos. La alcaldesa está entre enchilada y preocupada.