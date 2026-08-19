Chorrean el jugo los naranjas

Como regalo de cumpleaños, Alejandro Piña fue cesado como presiente de Movimiento Ciudadano en la capital del país, por decisión directa de Dante Delgado, líder moral de los naranjas.

Si decir agua va, el exdelegado perredista en Venustiano Carranza recibió la noticia y su salida fue procesada en menos de 24 horas, lo que debería ser aclarado por los fosfos, pues no basta con un simple post de Jorge Álvarez Máynez, dirigente oficial del partido.

Vestido con una camisa más parecida a las del PVEM, o a las que antes usaban los del PRI —alma mater de tanto de Dante como de él—, Álvarez Máynez presentó a Fernando Salmerón como nuevo dirigente local.

Sólo se sabe que el muchacho es oriundo de Veracruz —como su patrón—, pero hasta los propios naranjas dudan que tenga siquiera un ligero conocimiento de cómo se prepara el jugo en la Ciudad de México.

La jugada naranja puede tener varias interpretaciones, pero de entrada uno de los que salen raspados es Salomón Chertorivski, quien tenía muy buena comunicación con Alejandro, e incluso se hablaba de que estaban tejiendo planes para lo que viniera el año entrante.

Porque a pesar de tener amplia experiencia en el terreno federal, donde incluso fue secretario de Salud, Salomón ha querido aterrizar desde hace mucho en la capital del país, donde fue secretario de Economía con Miguel Ángel Mancera.

Aunque la legislatura pasada fue diputado federal naranja, varios ven a Chertorivski repitiendo el próximo año en San Lázaro, para de ahí buscar otra vez la candidatura a jefe de Gobierno, que obtuvo en 2024 y que perdió ante Claudia Sheinbaum.

Coincidencias de la vida, pero otra vez se le atraviesa Alejandra Barrales, que en 2030 intentará llegar por tercera ocasión al Gobierno de la CDMX, después de dos intentos fallidos.

El primero fue en 2012, cuando sucumbió en las internas del PRD ante Mancera. Insistió en 2018, ganando la candidatura perredista a Salomón, pero fue derrotada por Sheinbaum, luego de lo cual se autoexilió seis años para explotar su faceta de empresaria.

Hace dos años Alejandra regresó como senadora naranja, desde donde se ha dedicado a tejer su candidatura para la CDMX, por lo que la salida de Piña podría facilitarle un poco su camino en el MC de la capital del país.

Dante y Barrales coincidieron cuando ambos fueron senadores entre 2012 y 2018, y esa relación no se ha extinguido. Por lo pronto, el mensaje lo tiene que registrar Salomón, aunque falta Patricia Mercado, quien también aspira.

Lo cruel de todo esto es la mala jugada que le hicieron a Piña, de cepillarlo el mero día de su cumple. Quién sabe si fue a propósito o simple coincidencia, pero fue el peor de los regalos.

Como quiera, el MC empieza a crujir.

CENTAVITOS

Nadie en su sano juicio cree que Arnulfo Cravioto va a mover un dedo para limpiar de ambulantes la Alameda Central ni que estuviera loco. Porque el secretario de Gobierno será inepto, pero no dejaría pasar la oportunidad de ingresar cuotas extraordinarias por la venta callejera, aunque con ello afecte no sólo la movilidad, sino al comercio formal. Porque ya lo dijo el presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, que además del ambulantaje en sí, los que salen ganones son los chinos, que en este regreso a clases tienen invadidas las calles de útiles escolares. Así que eso de que “estamos en pláticas con las organizaciones”, como dijo Arnulfo, no es tan exacto. Lo que en realidad quiso decir fue: “Estamos negociando las cuotas”.