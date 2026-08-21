Se atora el PAN en Coyoacán y Miguel Hidalgo

Lejos de tranquilizar las aguas en la Ciudad de México, el mensaje que Jorge Romero envió el lunes por Zoom a los panistas del país dejó con más dudas que certezas a los aspirantes de dos de las alcaldías más importantes de la capital, donde la elección se definirá por género.

El líder nacional del blanquiazul informó a sus compañeros que en la capital del país está definido que Carlos Orvañanos se reelija en Cuajimalpa; Luis Mendoza en Benito Juárez y que apoyarían a Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc, que no es panista.

Aunque no lo dijo, a todos les quedó claro que Álvaro Obregón será para Lía Limón. Pero el dirigente dejó abierta la decisión en dos alcaldías vitales para el PAN: Coyoacán y Miguel Hidalgo, donde ya no puede haber reelección.

Y este asunto es importante, ya que de esa decisión dependen los aspirantes más fuertes del PAN para sustituir a Mauricio Tabe, pues tienen que elegir a un hombre y a una mujer, por la equidad de género.

Si Coyoacán postula a un hombre, la Miguel Hidalgo quedará en manos de Gabriela Salido o América Rangel, dos panistas de cepa con presencia territorial y aceptación entre los vecinos de esa alcaldía.

Pero si los coyoacanenses van con una mujer, el sustituto natural de Tabe sería, sin duda, el director de Gobierno, César Garrido, que también es bien visto por la población y por el sector empresarial de la zona; se habla igual del concejal Jorge Real, pero sólo es comparsa.

El problema es que en Coyoacán el aspirante azul más fuerte es el experredista Héctor Barrera, a quien el alcalde Giovani Gutiérrez detesta y del que en la alcaldía, afirman, no hay manera de dejarlo pasar.

Otro apuntado sería el diputado local Ricardo Rubio, que tampoco convence a Giovanni, quien podría pelear para que lo sucediera una mujer, lo que movería el tablero en Miguel Hidalgo.

Porque si al alcalde coyoacanense no le conceden el derecho a poner sucesor, aunque no sea necesariamente del agrado del CEN, el partido estaría en un gran dilema de género para Miguel Hidalgo.

Los panistas de esas dos demarcaciones están conscientes de que su suerte se definirá hasta octubre, si no es que se van a noviembre, para dar tiempo a que sus dirigentes acaben de cuadrar las candidaturas capitalinas.

Porque para la dirigencia nacional panista no basta nada más con retener esas alcaldías; lanzarán a los candidatos que les generen las mejores condiciones para acarrearles votos a quienes se anoten para diputados locales y federales.

Y ahí no hay de otra que Garrido, Rangel o Salido, todos gente de Tabe.

CENTAVITOS

A la que de plano ya se le va el avión, o la falta de un programa de gobierno hace que se refritee a ella misma, es Clara Brugada, que el miércoles prometió que antes de irse del Ayuntamiento sembraría un millón plantas y árboles para mejorar la calidad del aire en la capital. Suena bien, pero olvida que hace dos meses hizo exactamente la misma promesa: ofreció sembrar un millón de plantas durante el Mundial. El torneo ya acabó y fuera de haber llenado de flores de cempasúchil algunos camellones y jardineras, el mentado millón de plantas no se ven por ningún lado. Y la razón es muy sencilla: no había capacidad para producir ese número de plantas, y menos para sembrarlas en un mes. Alguien debería asesorar a la jefa de Gobierno para que no prometa refritos… o al menos que deje pasar un tiempecito para que la gente olvide. Luego se queja de que la gente no le cree.