La Biblioteca Central y el mural “La Universidad, la familia y el deporte en México”, del Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se iluminaron de color naranja en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (25N) y los 16 días de activismo, que se desarrollan del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

La intervención, que permanecerá activa hasta el 10 de diciembre, forma parte de una jornada de 300 actividades académicas, culturales y comunitarias encabezada por séptimo año consecutivo por la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), con la participación de entidades, dependencias y comunidades universitarias.

Memoria y estructura institucional de género

En el contexto de los 475 años de la Universidad de México, Cecilia Núñez Martínez, jefa de Comunicación de la CIGU, rememoró los avances alcanzados a raíz de las movilizaciones feministas de 2018 y 2019, que visibilizaron las violencias enfrentadas por las universitarias y demandaron respuestas institucionales.

Por séptimo año consecutivo, la CIGU encabeza los 16 días de activismo con 300 actividades académicas, culturales y comunitarias. Cuartoscuro

Entre los cambios impulsados por alumnas, académicas y trabajadoras destacó la creación de la CIGU en marzo de 2020, la modificación de la legislación universitaria para tipificar la violencia de género como causa grave de responsabilidad, así como la conformación de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género y la red de Personas Orientadoras Comunitarias.

Agenda del 25N y 16 días de activismo

Dentro de la programación —en la que las comunidades universitarias también han impulsado iniciativas propias de reflexión y sensibilización— sobresalen para el 25 de noviembre el encuentro “Gestos de las manos, gestos del archivo: un homenaje a la fotógrafa feminista Ana Victoria Jiménez” y el taller “Soy señora, y no me siento”.

Asimismo, la agenda contempla proyecciones cinematográficas, conversatorios, presentaciones editoriales y foros sobre violencia digital, género y salud, disponibles para consulta en el micrositio 25N de la CIGU: https://bit.ly/cigu-agenda](https://bit.ly/cigu-agenda.