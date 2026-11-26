El termómetro se desplomó en distintas regiones de Veracruz, con temperaturas mínimas de hasta 4 grados centígrados, mientras que para el fin de semana se mantiene la posibilidad de caída de aguanieve o nieve en las zonas más altas de la entidad, particularmente en el Cofre de Perote.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Huayacocotla amaneció este jueves con apenas 4 grados, mientras que en Zalayeta, Las Vigas y La Joya el termómetro descendió a 5 grados.

En Altotonga la mínima fue de 6 grados; Acatlán registró 8; y Naolinco, Teocelo y Huatusco, 9 grados.

El descenso en las temperaturas es por el frente frío número 8 y la masa de aire ártico que lo impulsa

El descenso está asociado con las condiciones generadas por el frente frío número 8 y la masa de aire ártico que lo impulsa, que mantienen ambiente frío en buena parte del territorio.

Hasta la tarde de este jueves no se había registrado caída de aguanieve o nieve en la cima del Cofre de Perote, aunque prevalece un ambiente muy frío en la parte alta de la montaña.

El pronóstico, sin embargo, advierte sobre la posibilidad de que entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre se registre aguanieve o nieve, principalmente en las partes más elevadas del Cofre de Perote.

Ante estas condiciones, autoridades de Protección Civil recomendaron extremar precauciones a quienes pretendan ascender a la montaña. De agravarse las condiciones meteorológicas, el acceso de visitantes y vehículos podría ser restringido a la altura de El Conejo.

También se pidió evitar el ascenso con niños y adultos mayores, mientras que las personas con hipertensión, enfermedades cardiacas o respiratorias deberán tener especial cuidado ante la combinación de bajas temperaturas y altura.