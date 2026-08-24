Que ahora sí... Diputados de Sinaloa elegirán este martes al sustituto de Rubén Rocha

El Congreso del Estado de Sinaloa convocó nuevamente a Sesión Extraordinaria, para designar a un gobernador interino en Sinaloa, luego de la licencia otorgada a Rubén Rocha Moya.

La sesión fue programada para este martes 25 de agosto, a las ocho de la mañana, solicitando la presencia de los 40 legisladores, con el único fin de discutir el tema.

Esta es la segunda ocasión en que el Congreso del Estado cita a una Sesión Extraordinaria, pues la primera fue pospuesta sin dar a conocer los detalles. Sin embargo, algunos legisladores habían revelado no tener conocimiento sobre la propuesta a discutir y, aparentemente, tampoco había un consenso entre los legisladores.

Rocha Moya había regresado a sus funciones el pasado viernes 21 de agosto, pero solicitó otra licencia, después de haber recibido el rechazo de su partido y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quienes se habían deslindado de su decisión.

Después de la cancelación de la sesión programada para este lunes, los dirigentes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano habían anunciado que sus legisladores irían en contra de cualquier propuesta relacionada con funcionarios ligados a Rocha Moya.

Las diputadas priistas Paola Gárate Valenzuela e Irma Moreno Ovalles, también manifestaron su rechazo a una posible propuesta que dé continuidad al rochismo en Sinaloa. Sin embargo, Morena tiene mayoría para designar a cualquier persona en el cargo.