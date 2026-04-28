De la caída de 'El Jardinero' a los agentes de EU: Resumen de la 'Mañanera' hoy 28 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 28 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada del gabinete de salud, el cual dio un informe acerca de la vacunación e hizo un anuncio importante al respecto.

En su conferencia, la presidenta aseguró que la investigación por la presencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua debe continuar pese a la renuncia del fiscal del estado; conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera.

Mañanera de Sheinbaum hoy 28 de abril de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 28 de abril de 2026.

8:45 Horas | Detención de El Jardinero y El Güero Conta es un muy buen resultado de gabinete de seguridad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo y la coordinación de todas las instancias del gabinete de seguridad tras la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, uno de los personajes que sonaba para suceder a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de El Güero Conta de la misma organización criminal.

"(Estas detenciones) Muestran la coordinación del gabinete de seguridad federal, lo que tiene que ver con el avance de la inteligencia, la investigación (...). Es un muy buen resultado del gabinete de seguridad", dijo.

Cuartoscuro

8:39 Horas | FGR investiga caso de agentes de la CIA en Chihuahua; Sheinbaum pide indagar a fondo

La Fiscalía General de la República abrió una investigación por la presencia de agentes de la CIA durante operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, a fin de determinar si se violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, luego de que el ingreso de los agentes extranjeros no siguiera los causes legales, pues uno de ellos entró al país como turista.

Al respecto de la renuncia del fiscal César Jáuregui, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que esta dimisión no frena la investigación, al contrario debe seguir e indagar a fondo a fin de determinar responsabilidades.

"En este caso lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional y por eso es muy importante la aclaración de este caso. Ayer viene una renuncia y tiene que seguirse investigado, tiene que seguir la investigación, no se para con una renuncia, no es un pensamiento de la presidenta, sino que lo trae la FGR ya como una investigación, ya la fiscalía podrá dar su información respecto a esto. Tiene que cumplirse con la ley", comentó.

Cuartoscuro

7:44 Horas | Ssa integra vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio a esquema de vacunación

La Secretaría de Salud actualizó el esquema de vacunación para integrar la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la cual se aplica entre la semana 32 a 36 de embarazo, a fin de proteger a la madre, pero sobretodo al bebé contra la enfermedad grave en vías respiratorias, ya que afecta mayormente a niños menores de 5 años.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que la temporada pasada tuvieron 2 mil 209 casos, por lo que destacó la importancia de esta vacuna, la cual evita enfermedad grave en un 81.8% y también evita hospitalizaciones entre el 68 al 72% en los primeros tres meses.

Vacunan a mujeres embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio Cuartoscuro

vjcm