Vecinos rescatan a niño que era golpeado por un adulto afuera de una primaria

Habitantes de la zona centro de Tizayuca, Hidalgo, intervinieron oportunamente para detener a un hombre que presuntamente agredía a un niño de alrededor de ocho años en plena vía pública, evitando que la situación escalara.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de la Escuela Primaria El Campito, donde, de acuerdo con testimonios de vecinos, el sujeto golpeó al menor y lo empujó contra una pared sin motivo aparente.

Parte de la agresión quedó registrada en un video captado por una cámara de seguridad privada, material que posteriormente circuló entre habitantes de la zona como evidencia de lo ocurrido.

Alertados por los gritos del menor, varios vecinos salieron de sus domicilios y confrontaron al agresor. Sin esperar la llegada de las autoridades, lograron someterlo y proteger al niño, pese a la actitud desafiante del individuo.

La situación generó tensión cuando el primer elemento policial que acudió al sitio se negó a realizar la detención, lo que provocó el reclamo de los presentes. Minutos después, otros agentes arribaron al lugar y procedieron con el aseguramiento del sujeto.

El presunto agresor fue trasladado al área de retención correspondiente, mientras que el menor quedó bajo resguardo del sistema municipal DIF para su atención y protección.

La tarde de este día se vitalizó un video donde se ve que un sujeto golpea a un menor, al parecer es su hijo, pobladores retienen al individuo y le hablan a la policía para que posteriormente detengan al agresor, los hechos ocurrieron en #Tizayuca, ¿usted qué opina? - publica @thepost463

Localizan a dos niñas encadenadas en Reynosa

Por Joseph Na’a

En días pasados, en Tamaulipas, dos niñas de 2 y 5 años con un candado y una cadena colocados en el pie derecho, fueron localizadas por elementos de la Guardia Estatal en la colonia Balcones de Alcalá, en Reynosa, luego de un reporte ciudadano canalizado al sistema C5.

Las menores se encontraban solas sobre la calle Pino, a la altura del número 909. De acuerdo con los primeros informes, ambas manifestaron no saber dónde viven, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Según información difundida por el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, un grupo de personas detectó a las menores en condiciones inusuales y dio aviso inmediato a las autoridades.

Las niñas no sabían dónde vivían ni pudieron proporcionar datos sobre sus familiares”, señalaron fuentes vinculadas al reporte.

Tras la movilización, los policías procedieron a liberar a las menores y garantizar su traslado seguro.

Las niñas fueron puestas bajo protección del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Reynosa, donde recibirán atención médica, psicológica y resguardo institucional, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado inquietud por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las que fueron encontradas, por lo que se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen posibles responsabilidades.

jcp