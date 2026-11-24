Veracruz entró este martes en alerta por el impacto del frente frío número 8 y la masa de aire ártico que lo impulsa, ante el pronóstico de fuertes lluvias, un evento de Norte con rachas que podrían alcanzar entre 85 y 105 kilómetros por hora, descenso marcado de temperatura y posibles heladas en las regiones montañosas.

La Secretaría de Protección Civil estatal elevó la Alerta Gris a Fase de Acción ante el aumento de los riesgos asociados al fenómeno meteorológico, que no se concentran únicamente en la zona costera.

Entre los efectos advertidos se encuentran posibles destechamientos, caída de árboles y otros objetos, deslaves y derrumbes, además de encharcamientos, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos de respuesta rápida.

El evento de Norte se intensificará a partir de la noche de este martes 24 de noviembre y se prolongará al menos durante el miércoles 25, con las rachas más fuertes sobre la costa veracruzana.

En el litoral, además, el oleaje podría alcanzar entre dos y cuatro metros, mientras las fuertes rachas representan riesgo para árboles, postes, anuncios y estructuras expuestas.

Las lluvias constituyen otro de los principales factores de riesgo. Para este martes, Protección Civil prevé acumulados de 50 a 70 litros por metro cuadrado en la zona montañosa central, Los Tuxtlas y la cuenca del Papaloapan.

Para el miércoles, los mayores acumulados se desplazarían hacia el sur, particularmente Los Tuxtlas y las cuencas de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, donde podrían registrarse entre 70 y 100 litros por metro cuadrado.

Las autoridades mantienen vigilancia ante posibles crecidas de ríos y arroyos, inundaciones urbanas y deslizamientos de laderas, mientras que la presencia de lluvia, niebla y neblina puede reducir la visibilidad en las carreteras veracruzanas.

A los efectos del viento y la lluvia se sumará el ingreso de aire frío. En las zonas altas y montañosas del estado existe posibilidad de heladas durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.