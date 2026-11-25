La Fiscalía de Oaxaca, en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, ejecutó una orden de aprehensión en contra de E. D. S. S., alias “El Greñas”, como probable responsable del delito de extorsión agravada, en la modalidad de cobro de piso, en agravio de comerciantes de la Central de Abasto.

Los trabajos de inteligencia e investigación criminal ubican a E. D. S. S. como uno de los principales líderes y operadores de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) en la Central de Abasto, extendiendo su zona de operación hacia colonias y agencias cercanas como Montoya y San Martín Mexicapam.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado se encargaba directamente del cobro de piso a locatarios y comerciantes, además de comercializar espacios públicos para que pudieran trabajar bajo el respaldo, las siglas y la calcomanía de la ASAEO.

Asimismo, las investigaciones establecen que mantenía comunicación directa con la dirigencia de esta estructura, recolectaba cuotas a nombre de los líderes de mayor rango y coordinaba acciones relacionadas con la toma de terrenos en áreas cercanas a la Central de Abasto.

La detención de “El Greñas” se realizó en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juzgado de Control.

Conforme a los datos integrados en el expediente judicial, el caso tiene como antecedente hechos iniciados en octubre de 2024 en la zona de tianguis de la Central de Abasto, vinculados a esquemas abusivos de cobros, intereses y multas excesivas acompañados de amenazas.

Posteriormente, el 22 de junio de 2025, E. D. S. S. habría ingresado junto con otro individuo a un local comercial ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez en San Martín Mexicapam, donde exigió directamente a la comerciante el pago de una cuota mensual de 2 mil pesos por concepto de “protección y derecho de piso” para permitirle seguir trabajando.

Ante la negativa de la víctima, ambos sujetos ejercieron violencia e intimidación en su contra: la jalonearon, le arrojaron equipo de trabajo, la amenazaron con incendiar su negocio, le exhibieron un arma de fuego corta que portaban a la cintura y la despojaron de su teléfono celular como un presunto “adelanto” de la cuota mensual exigida.

Tras su aprehensión, E. D. S. S. fue puesto a disposición inmediata de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica.