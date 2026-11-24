Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron la detención de personas del sexo masculino, entre ellos un menor de edad, quienes fueron señalados como probables responsables de estafar a abuelitos con el popular juego de “la bolita” en Saltillo, Coahuila.

Los agentes de la Policía Municipal informaron que cuando se encontraban en servicio fueron alertados mediante un reporte ciudadano sobre los tres sujetos que presuntamente cometían estafas mediante el juego de azar en el mercado ambulante ubicado en la colonia Saltillo 2000, al poniente de la capital del estado.

En el lugar, los elementos detuvieron a Juan Aurelio “N”, de 42 años, un menor de edad, y Juan de Jesús "N", de 61 años, este último sumó 34 ingresos por distintas faltas y delitos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Por su parte, la Comisaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía a no participar en este tipo de juegos de azar y en su lugar, reportarlo a las autoridades.