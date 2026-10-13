Detectan lavado en las carreras de caballos; Estados Unidos sanciona a empresas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EU acusó al Cártel del Noreste (CDN) de manipular elecciones, controlar gobiernos locales y asignar la obra pública en la frontera. Una investigación con la DEA, el FBI y el HSTF reveló que la red opera desde Tamaulipas y Nuevo León hasta el negocio de carrera de caballos en EU.

Aprovechando su dominio en Laredo, el CDN interviene en comicios para colocar o coaccionar autoridades y direccionar contratos hacia sus empresas CEGESA, Copasa e Inova NLD. Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías inyectaban efectivo a campañas y subcontrataban las obras recibidas, consolidando un monopolio de la construcción en Nuevo Laredo.

La OFAC sancionó además a gasolineras, inmobiliarias, la transportista Tamex Logistics y al jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, Pablo César Guajardo Álvarez, El Takia. En el sector hípico, el cártel inyectó 16 millones de dólares en EU para comprar y entrenar caballos mediante la Cuadra San Dibanh, bancarizando más de 22 mdd en premios y apuestas.

Su centro de operaciones era el Club La Molienda en Nuevo Laredo, clausurado en abril de 2026 por las autoridades mexicanas y la UIF, el cual mantenía apuestas cruzadas con el Casino Centenario y otorgaba protección social a los operadores.

Fotos: Especial.

Infiltra Cártel del Noreste elecciones y obra pública; lava en carreras de caballos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al Cártel del Noreste (CDN) de manipular elecciones, decidir a qué empresas se les asigna la obra pública y controlar gobiernos locales en la frontera.

Ayer, publicó una investigación que destapa cómo la organización criminal opera una red de complicidad política y lavado de dinero que abarca desde municipios fronterizos hasta el negocio de las carreras de caballos en suelo estadunidense.

Según el expediente oficial, el CDN aprovecha su dominio en la franja de Laredo, Texas, por donde cruza casi el 40% del comercio bilateral entre México y EU, para someter a las administraciones locales. La dependencia estadunidense acusó directamente al grupo delictivo de intervenir en los procesos electorales regionales para colocar o coaccionar autoridades y, posteriormente, direccionar los contratos públicos hacia sus propias empresas de construcción e inmobiliarias, como CEGESA e Inova NLD.

Esta maniobra permite al cártel financiar sus operaciones directamente con recursos del erario municipal y estatal, apoyado por una red de “funcionarios corruptos” que actúan como facilitadores del crimen organizado.

Caja chica del crimen

La investigación de la OFAC, coordinada con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la DEA y el FBI, detalla el entramado corporativo con el que el cártel opera en Tamaulipas y Nuevo León. A la cabeza de este esquema de cooptación institucional se ubica al empresario Gamaliel Garza García y a su hijo, Gamaliel Garza Elías.

De acuerdo con el Tesoro, Garza García opera la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), firma utilizada por el CDN para canalizar dinero en efectivo directamente a las campañas electorales de sus candidatos preferidos.

Una vez instalados los alcaldes o gobernantes respaldados por el grupo delictivo, CEGESA obtenía corruptamente contratos públicos, los cuales subcontrataba con individuos afiliados al cártel. La firma se consolidó como una de las principales receptoras de obra pública de los gobiernos municipales de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas.

Para cerrar el círculo de simulación, Garza García creó la proveedora Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA). Con ello, el cártel integró verticalmente el fraude: CEGESA ejecutaba las obras públicas o las subcontrataba, mientras COPASA vendía los insumos. A principios de 2026, ambas compañías figuraban como las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en la plaza de Nuevo Laredo.

A la par, la OFAC sancionó una red de empresas fachada asociadas al mismo grupo empresarial que abarcan gasolinerías, inmobiliarias y transporte, entre las que destacan Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.

El control de la plaza y el narco de carga

La estructura no prescinde del brazo armado y logístico. La OFAC identificó como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo a Pablo César Guajardo Álvarez, alias El Takia, exlíder de sicarios arrestado en 2020 por el homicidio de servidores públicos pero posteriormente liberado, quien administra las operaciones de tráfico de armas y drogas en la región.

En el rubro del transporte de estupefacientes, se sancionó a la línea de tráileres Tamex Logistics (o Tamex Leasing) y a su despachador, Francisco Javier Inzunza Partida, tras detectarse envíos de cocaína ocultos en los tambores de freno de remolques comerciales con destino a Estados Unidos.

Los caballos

De forma paralela a la cooptación política, el Departamento del Tesoro detalló la operación del negocio hípico que el CDN heredó y perfeccionó de Los Zetas para blanquear sus ganancias ilícitas.

Durante un periodo de 30 meses, la OFAC documentó que el cártel inyectó más de 16 millones de dólares en Texas, Oklahoma, Nuevo México y California para la compra, crianza y entrenamiento de caballos de carreras de un cuarto de milla (quarter horses), logrando bancarizar y lavar un total superior a los 22 millones de dólares.

Según el modus operandi, a través de prestanombres y empresas fachada, el cártel adquiere potros y caballos de alta prosapia genética en subastas oficiales de Estados Unidos, pagando sumas millonarias en efectivo o mediante transferencias de compañías de logística y construcción sancionadas (como Tamex Logistics).

Los ejemplares compiten en pistas y festivales hípicos de renombre. Las ganancias obtenidas por premios de carreras o apuestas se ingresan de manera limpia al sistema financiero como ingresos legales derivados del deporte hípico.

La investigación identificó a Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías —operadores de la Cuadra San Dibanh, con sede en Anáhuac, Nuevo León— como los encargados de administrar los establos, contratar entrenadores de alto nivel y pagar nóminas de la industria hípica con dinero del narcotráfico.

Aspecto del hipódromo La Molienda durante un día de carreras. Foto: Especial

La Molienda, el hipódromo del cártel

El epicentro de las operaciones hípicas en México es el hipódromo, restaurante y bar Club La Molienda, ubicado en las afueras de Nuevo Laredo y bajo control directo de la cúpula del CDN. Este recinto genera ingresos al cobrar cuotas de entrada a competidores y espectadores, además de servir como punto de encuentro donde los jefes de la organización hacen competir a ejemplares traídos de Estados Unidos.

Incluso, la OFAC reveló que antes de su clausura en abril de 2026 por parte de las autoridades mexicanas y la UIF, La Molienda mantenía una alianza de apuestas cruzadas con el Casino Centenario, permitiendo realizar apuestas en tiempo real sobre las carreras del hipódromo desde las instalaciones del casino.

Además del beneficio financiero, la crianza y competencia de caballos otorga a los operadores del cártel un blindaje de respetabilidad social, permitiéndoles tejer relaciones públicas con empresarios y actores políticos en ferias y eventos hípicos en ambos lados de la frontera.

*mcam