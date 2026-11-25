Sheinbaum envía iniciativa para regular al IMSS-Bienestar y aportaciones estatales para salud
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la propuesta tendrá trámite inmediato y se buscará avalarla antes del 15 de diciembre
La Cámara de Diputados recibió este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, establecer las obligaciones de la Federación y dar personalidad jurídica propia al organismo encargado de atender a la población sin seguridad social.
La propuesta, que también reforma la Ley General de Salud, plantea que el IMSS-Bienestar sea un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión.
Ello, con el fin de consolidar un Sistema de Salud para el Bienestar con reglas específicas de operación, coordinación y financiamiento, para garantizar consultas, hospitalización, medicamentos y demás insumos gratuitos.
Entre los cambios que presenta la iniciativa destaca la regulación de las aportaciones estatales para financiar los servicios de salud, así como los recursos destinados a personal médico, equipamiento e infraestructura.
Estas contribuciones “se sumarán al financiamiento federal para atender a las personas que no cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social”.
Asimismo, la iniciativa distingue entre entidades federativas con servicios de salud federalizados y no federalizados.
En el primer caso, los gobiernos estatales “deberán suscribir convenios de coordinación con el IMSS-Bienestar, gestionar los recursos que les correspondan y participar en la prestación gratuita de los servicios”.
También establece que las entidades con servicios federalizados no podrán realizar contrataciones de bienes y servicios relacionados con la atención médica que ejecuta el organismo.
Asimismo, la iniciativa del Ejecutivo promueve la creación del Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, instancia interinstitucional que será la “encargada de articular las acciones, parámetros y alcances de la política nacional de atención gratuita”, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.
Además, retira al IMSS-Bienestar la responsabilidad de integrar la información del padrón de personas beneficiarias y deja esa atribución a la Secretaría de Salud, que establecerá los lineamientos correspondientes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que la propuesta tendrá trámite inmediato y será turnada a comisiones para su análisis, y dijo que se buscará aprobarla antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.