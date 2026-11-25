La Cámara de Diputados recibió este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, establecer las obligaciones de la Federación y dar personalidad jurídica propia al organismo encargado de atender a la población sin seguridad social.

La propuesta, que también reforma la Ley General de Salud, plantea que el IMSS-Bienestar sea un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa y de gestión.

Ello, con el fin de consolidar un Sistema de Salud para el Bienestar con reglas específicas de operación, coordinación y financiamiento, para garantizar consultas, hospitalización, medicamentos y demás insumos gratuitos.

Entre los cambios que presenta la iniciativa destaca la regulación de las aportaciones estatales para financiar los servicios de salud, así como los recursos destinados a personal médico, equipamiento e infraestructura.

Estas contribuciones “se sumarán al financiamiento federal para atender a las personas que no cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social”.

Asimismo, la iniciativa distingue entre entidades federativas con servicios de salud federalizados y no federalizados.

En el primer caso, los gobiernos estatales “deberán suscribir convenios de coordinación con el IMSS-Bienestar, gestionar los recursos que les correspondan y participar en la prestación gratuita de los servicios”.

También establece que las entidades con servicios federalizados no podrán realizar contrataciones de bienes y servicios relacionados con la atención médica que ejecuta el organismo.

Asimismo, la iniciativa del Ejecutivo promueve la creación del Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, instancia interinstitucional que será la “encargada de articular las acciones, parámetros y alcances de la política nacional de atención gratuita”, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud.

Además, retira al IMSS-Bienestar la responsabilidad de integrar la información del padrón de personas beneficiarias y deja esa atribución a la Secretaría de Salud, que establecerá los lineamientos correspondientes.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que la propuesta tendrá trámite inmediato y será turnada a comisiones para su análisis, y dijo que se buscará aprobarla antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.