La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Baja California exhortó a la población a extremar precauciones en las zonas costeras del estado ante un incremento temporal de hasta 35 centímetros en el nivel medio del mar provocado por el fenómeno de El Niño.

Según los registros oceanográficos presentados por especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) y difundidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el mayor incremento se prevé frente a Ensenada, entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

El nivel elevado puede potenciar las mareas altas y el oleaje en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín hasta la primavera de 2027.

“Mantenemos comunicación estrecha con el CICESE y la SEMAR, reforzando la vigilancia en las zonas bajas del litoral. Mantente informado en canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunícate de inmediato al 9-1-1”, señaló a dependencia estatal.

Protección Civil también recomendó no ingresar al mar ni acercarse a las zonas donde rompen las olas, así como evitar caminar sobre piedras, muelles o áreas cercanas al agua cuando se presente oleaje elevado.

Además, pidió respetar los cierres de malecones, calles próximas a la playa y cruces de arroyos.