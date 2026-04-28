Hombre de 89 años dispara y hiere a cinco personas en doble atentado en Atenas

La ciudad de Atenas fue blanco de un doble atentado protagonizado por un hombre de 89 años que dejó como saldo cinco personas heridas. El ataque, que se desarrolló en dos escenarios distintos, generó alarma en la capital griega y abrió un debate sobre la seguridad en instituciones públicas y judiciales.

El primer ataque ocurrió en una de las oficinas del Organismo Nacional de Seguridad Social (EFKA). El atacante ingresó armado con una escopeta y disparó contra un trabajador, hiriéndolo en el pie. Este hecho provocó pánico entre los presentes y obligó a la evacuación inmediata del lugar. La acción fue rápida y sorpresiva, lo que dificultó la reacción de los empleados y de las personas que se encontraban realizando trámites.

Traslado al Tribunal de Apelaciones

Después del primer atentado, el hombre tomó un taxi y se trasladó al Tribunal de Apelaciones de Atenas, ubicado a unos 500 metros de la sede central de la Policía.

En el tribunal, el hombre mayor ingresó a una oficina y disparó tres veces al suelo. Según testigos, vestía una gabardina azul y dejó la escopeta sobre una fotocopiadora antes de abandonar el lugar. La descripción de los presentes refleja el desconcierto y el miedo que se vivió en ese momento, con personas corriendo en busca de resguardo.

Agentes de policía refuerzan la seguridad en las inmediaciones del Tribunal de Apelaciones de Atenas tras el ataque armado. REUTERS

El saldo de los ataques y la reacción de las autoridades

En total, cinco personas resultaron heridas durante los dos ataques. Todas fueron trasladadas a un hospital de la capital griega, donde recibieron atención médica por lesiones leves.

Las autoridades confirmaron que el atacante logró escapar tras el segundo atentado y que se perdió su rastro. Ante esta situación, se desplegó un dispositivo de seguridad para localizarlo, lo que demuestra la gravedad con la que se está tratando el caso.

Críticas a la falta de seguridad en instituciones públicas

La Asociación de Jueces y Fiscales de Grecia emitió un comunicado en el que denunció la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en los tribunales. Señalaron que tanto funcionarios judiciales como abogados y ciudadanos que acuden diariamente a estas instalaciones están expuestos a riesgos por la falta de controles efectivos.

Este pronunciamiento refleja una preocupación creciente sobre la vulnerabilidad de espacios públicos y judiciales frente a ataques inesperados. El hecho de que un hombre de 89 años haya podido ingresar armado a dos instituciones distintas en un mismo día pone en evidencia fallas estructurales en los protocolos de seguridad.

La capital griega permanece en estado de alerta mientras las autoridades continúan la búsqueda del responsable. La policía ha intensificado los operativos en zonas cercanas a los lugares de los ataques y mantiene comunicación constante con hospitales y servicios de emergencia.