Estados Unidos levanta sanciones contra Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

El nombre del dirigente fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Tesoro estadounidense.

Jorge Rodríguez participa como interlocutor en el diálogo promovido por Washington entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, con el objetivo de negociar una transición política en Venezuela.

La decisión se produce en medio del acercamiento entre la Administración del presidente Donald Trump y el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas, en enero pasado.

Desde entonces, ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que, según la información proporcionada, permitiría a Washington acceder a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

El Gobierno estadounidense también ha flexibilizado algunas sanciones relacionadas con las operaciones petroleras y mineras de Venezuela, además de retirar los cargos judiciales que enfrentaba Delcy Rodríguez en Estados Unidos.