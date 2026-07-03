Enterrarán objetos para celebrar independencia; Estados Unidos, 250 años

WASHINGTON.— Cuando excaven el suelo de Filadelfia el 4 de julio de 2276, los estadunidenses desenterrarán un imponente cilindro metálico de más de 400 kilos, con cientos de objetos y documentos provenientes de todo el país, enterrados para conmemorar los 250 años de su nación.

Firmemente sellada a principios de junio, la pesada cápsula de acero inoxidable será enterrada mañana, día del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, cerca de donde fue firmada en 1776.

Fecha de reapertura: 4 de julio de 2276.

No es el único regalo del pasado que el Estados Unidos de hoy reserva al futuro.

Otra cápsula, destinada a abrirse con motivo del 500 aniversario, fue presentada hace unos días en Washington, en el Capitolio. Su contenido no ha sido detallado, contrario a la que pronto será enterrada en Filadelfia, frente al Independence Hall.

Los 50 estados y cinco territorios estadunidenses (Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes), además de la capital, Washington, y varias instituciones deportivas y culturales, contribuyeron para conformar “una recopilación representativa de EU en su 250 aniversario”, resume para AFP Rosie Rios, al frente de la organización America 250, encargada de la celebración del aniversario.

TESOROS E IA

Wisconsin contribuyó con una pluma marrón beige de Old Abe, un águila que participó en una treintena de batallas durante la Guerra de Secesión, mientras que Ohio aportó un trozo de tela de la máquina voladora de los hermanos Wright, pioneros de la aviación, que se remonta a 1903.

Maine eligió un hueso de ballena franca, una especie en peligro de extinción. Otros prefirieron testimonios ultramodernos, como California, con la respuesta del agente de inteligencia artificial Claude a esta pregunta: “Escríbeme una predicción de cómo será California dentro de 250 años”.

Además de una gran cantidad de cartas y monedas, entre muchos otros objetos y documentos.

La principal dificultad del proyecto era “mantener seco el contenido de la cápsula”, señala la responsable, Jay Nanninga, ingeniero mecánico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Para ello, bajo tierra, una campana protectora metálica la envolverá y creará una bolsa de aire que impedirá que el agua ascienda hasta ella, explica Nanninga.

El dato

¿Quiénes eran?

· Con esta cápsula se busca que las generaciones futuras tengan una visión de quiénes eran los estadunidenses a los 250 años. Cuáles eran sus valores, qué han construido, dijo Rosie Rios.