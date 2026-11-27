El gobierno de Costa Rica negó ayer el ingreso al país a la relatora de la ONU que acusa a Israel de cometer un genocidio contra los palestinos, al señalar que tenía una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas".

La experta independiente de origen italiano, Francesca Albanese, ha enfrentado duras críticas por sus acusaciones de larga data contra Israel por crímenes de lesa humanidad en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

"Es una vergüenza. Es muy lamentable lo que pasó", reaccionó indignada la relatora especial de Naciones Unidas, desde el aeropuerto que sirve a San José.

Albanese llegó el jueves para recibir este viernes un título honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR), pública.

Francesca Albanese publicó en su cuenta de X una fotografía desde el aeropuerto, donde tuvo que permanecer ante la negativa del gobierno de Costa Rica a permitirle ingresar al país. La relatora acompañó la imagen con la frase: "Este es el lugar donde pasaré mi primera noche en Costa Rica".

¿Por qué Costa Rica impidió el ingreso a Francesca Albanese?

Pero la Dirección General de Migración y Extranjería, adscrita al ministerio de Gobernación, rechazó su ingreso.

Tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", afirmó el director de la entidad, Omer Badilla, en un video publicado en redes sociales.

"Espero que con esto (...) se entienda el perfil que tiene esta señora en contra de la seguridad nacional", agregó.

Previamente, Albanese publicó un escueto mensaje en su cuenta de X sobre el incidente. "Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines", sostuvo.

Migración indicó que la relatora quedó a "órdenes de la aerolínea" en la que llegó desde Francia "para gestionar su salida" de Costa Rica.

Sin embargo, Albanese anunció que no regresará a París y que dará el discurso que tenía preparado desde el aeropuerto, luego de lo cual espera viajar a México.

Todavía espero que la situación va a resolverse", declaró a la radio de la UCR sobre los recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional para intentar revertir la medida. Uno de estos fue elevado por el partido izquierdista Frente Amplio.

Estados Unidos e Israel reaccionan a la decisión de Costa Rica

Estados Unidos, principal aliado de Israel, impuso sanciones a Albanese después de que criticara la política de Washington sobre Gaza.

Es lamentable que un país se alinee a las decisiones poco justas de los Estados Unidos", expresó la relatora, al señalar que ese país e Israel son los únicos territorios donde tiene prohibido entrar.

Por su lado, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reaccionó a la medida.

Felicito al Gobierno de Costa Rica por su decisión de negar la entrada" a Albanese, escribió en X

La presidenta costarricense, Laura Fernández, es una estrecha aliada de su homólogo estadounidense Donald Trump, y desde mayo -cuando asumió el poder- mantiene acercamientos con Israel.

En diciembre pasado, Albanese criticó un tratado de libre comercio (TLC) de Costa Rica con Israel y pidió pausar su ratificación, lo que provocó el rechazo del gobierno al considerar que se inmiscuía en asuntos internos.

La relatora fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, pero no habla en nombre de las Naciones Unidas.

La Universidad de Costa Rica, una de las más prestigiosas de la región, dijo que la negativa del gobierno a permitir el ingreso de Albanese es un "hecho de enorme gravedad que exige una explicación clara y pública".

La institución, que otorga anualmente la distinción, justificó el título a Albanese por su "sólida formación académica, experiencia, producción bibliográfica y por su labor como denunciante".

La oposición y organizaciones civiles denuncian que Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más estables y seguros del continente, ha experimentado una deriva autoritaria y un aumento de la violencia criminal durante los dos últimos gobiernos de derecha.

Fernández y su antecesor y actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, mantienen una dura retórica contra el poder judicial, a algunos de cuyos magistrados tildan de "golpistas", así como contra un sector de la prensa al que acusan de actuar por intereses políticos.

La guerra en Gaza, que comenzó tras un ataque de Hamás dentro de Israel el 7 de octubre de 2023, ha matado a más de 73.000 palestinos, según el ministerio de salud de Gaza, que está bajo autoridad de Hamás.

El ataque de Hamás del 7 de octubre provocó la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Muchos de los palestinos muertos en Gaza son niños y mujeres.

ONU pide a Costa Rica "reconsiderar" su negativa a permitir entrada de Albanese

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo el viernes estar "muy preocupado" por la decisión de Costa Rica de impedir el jueves la entrada en el país de Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos.

Pedimos a las autoridades que reconsideren esta decisión con carácter urgente y le permitan entrar en el país", indicó Volker Türk después de que el gobierno costarricense le negara la entrada alegando una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas".

Con información de AFP.