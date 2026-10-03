Colonos israelíes desvían ilegalmente el agua que abastece a Cisjordania

En Cisjordania reocupada, colonos israelíes comenzaron a desviar ilegalmente el agua de manantiales naturales que abastecen a los más de 2.8 millones de palestinos que viven en ese territorio y dependen del riego para sostener sus cultivos.

El Cogat, organismo militar israelí que supervisa asuntos civiles en Cisjordania, reconoció que el desvío ocurrió "sin autorización" y adelantó que lo investigaría. El agricultor palestino Saad Nemer, de Fasayil, sostuvo que el corte en el suministro de agua destruyó sus campos, y aseguró que su familia tiene documentos que prueban la propiedad de la tierra.

El desvío en Fasayil se suma a un patrón documentado por la ONU, que ha registrado decenas de estructuras de agua dañadas, destruidas o apropiadas por colonos en comunidades palestinas de Cisjordania durante este año.

Colonos toman manantiales y avanzan sobre aldeas palestinas

En Al Auja, en el Valle del Jordán, los colonos "se han apoderado por completo" de la cascada de un manantial y convirtieron "la zona en cuasi militar", denunció el alcalde, Hani al Njoum, quien agregó que esto es devastador para el turismo y la agricultura locales.

Al continuar la violencia en el territorio reocupado, soldados y colonos israelíes asaltaron viviendas palestinas en Hebrón y destruyeron las últimas tierras de cultivo que quedaban en una aldea cerca de Ramallah.

Los residentes palestinos denunciaron que perdieron la mayor parte de sus terrenos, en momentos en que las agresiones de los colonos se intensificaron en varias zonas del territorio.

Actualmente viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, unos 737 mil colonos israelíes, cuya presencia es considerada ilegal bajo el Derecho Internacional por la Corte Internacional de Justicia.

En la Franja de Gaza, al menos tres palestinos, incluido un niño de 12 años, fueron asesinados por el ejército israelí, y varios más resultaron heridos durante la más reciente jornada de ataques, pese al alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Al menos 74 mil 16 palestinos han sido asesinados en el enclave desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, reportó el Ministerio de Salud de Gaza.

Las familias de la Franja habitan edificios dañados con riesgo de derrumbe, ante la escasez de alternativas seguras, informó Al Jazeera. Los peligros de las viviendas precarias quedaron de manifiesto el 16 de septiembre, cuando un edificio residencial de seis plantas, dañado por bombardeos israelíes previos, se derrumbó en la ciudad de Gaza y causó la muerte de 21 personas, entre ellas 12 niños, según documentaron la ONU y la Defensa Civil gazatí.

Una evaluación conjunta de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea reveló que, a octubre de 2025, al menos 371 mil 888 viviendas, 76.6 por ciento del parque inmobiliario de Gaza, fueron destruidas o dañadas. La evaluación concluyó que la reconstrucción del enclave requerirá más de 71 mil millones de dólares durante la próxima década.