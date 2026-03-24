AHF México acusa a Europa de frenar reglas obligatorias ante pandemias futuras

AHF México acusó que varios países europeos están obstaculizando la adopción de reglas vinculantes de equidad sanitaria global en las negociaciones del anexo sobre Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS) del Acuerdo sobre Pandemias, que se realizarán en Ginebra del 23 al 28 de marzo, y advirtió que esto podría repetir las desigualdades vividas durante la crisis de COVID-19.

Las conversaciones, previstas en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), serán decisivas para definir si el mundo contará con normas justas para enfrentar futuras emergencias sanitarias o si persistirá un modelo que privilegie intereses comerciales sobre el derecho a la salud.

Debate por reglas obligatorias en el acceso a vacunas y medicamentos

El eje de la discusión internacional es cómo garantizar que los países que comparten muestras de patógenos y datos genéticos reciban beneficios concretos, como acceso a vacunas y tratamientos derivados de esa información.

Más de 80 naciones en desarrollo han exigido:

Contratos obligatorios

Transferencia tecnológica

Cooperación científica

Sin embargo, delegaciones de la Unión Europea, en particular Alemania, han respaldado un esquema basado en compromisos voluntarios de la industria farmacéutica. AHF advierte que se repetiría la desigualdad del COVID-19

El director para Latinoamérica y el Caribe del Instituto AHF de Salud Pública Global, Ariel Terrón, señaló que el modelo impulsado por algunos países europeos reproduce las condiciones de inequidad observadas durante la pandemia.

“Este modelo reproduce exactamente las condiciones que generaron la desigualdad durante el COVID-19: una ‘fila VIP’ donde los países con mayor capacidad de pago acceden primero a las herramientas que salvan vidas”, afirmó.

AHF México recordó que América Latina, pese a concentrar cerca del 8% de la población mundial, llegó a registrar alrededor del 30% de las muertes reportadas por COVID-19.

Entre 2021 y 2023, más del 70% de las vacunas en la región se obtuvo mediante acuerdos bilaterales, mientras que apenas el 6% llegó a través del mecanismo COVAX.

Impacto de la pandemia y gasto en vacunas en México

En el caso de México, las defunciones estimadas por COVID-19 oscilaron entre 333 mil y 424 mil personas.

El gobierno destinó entre 33 mil y 40 mil millones de pesos a la compra de vacunas a siete farmacéuticas, de acuerdo con datos citados por la organización.

El director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe, Francisco Rubio, sostuvo que la experiencia reciente obliga a establecer normas más firmes.

“La lección del COVID es clara: cuando las reglas son débiles, la desigualdad se impone. (…) La próxima pandemia no es una hipótesis, es una certeza epidemiológica. La pregunta no es si ocurrirá, sino con qué reglas llegaremos a ella”, indicó.

Llamado a fortalecer el multilateralismo sanitario

Ante este panorama, AHF y diversas organizaciones civiles pidieron a los Estados miembros de la OMS que el anexo PABS incluya:

Obligaciones efectivas de reparto de beneficios

Sistemas de trazabilidad sobre el uso de patógenos

Fortalecimiento de la producción regional en países de ingresos bajos y medios

Asimismo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que mantener un multilateralismo sólido será esencial para enfrentar futuras crisis sanitarias.

Según advirtió AHF, las decisiones que se tomen en los próximos días en Ginebra determinarán si el mundo responde a la siguiente pandemia con equidad o si vuelve a repetirse una “fila VIP” en el acceso a tratamientos que salvan vidas.

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