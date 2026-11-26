William Levy ha compartido en varias ocasiones lo importante que es para él pasar tiempo con sus hijos, Christopher Alexander y Kailey Alexandra. Aunque ambos han crecido bajo los reflectores debido a la fama de sus padres, cada uno ha encontrado una actividad a la que le gustaría dedicarse profesionalmente.

Con el paso de los años, los hijos del actor cubano han comenzado a llamar la atención por sus propios proyectos, algo que ha llenado de orgullo tanto al famoso como a su expareja, Elizabeth Gutiérrez.

Foto: Instagram christopherlevy

En esta ocasión, fue Kailey quien acaparó las miradas durante un evento al que asistió en compañía de su papá. La adolescente, quien ya tiene 16 años, vivió un momento importante en su vida que también marca el inicio de una nueva etapa para ella.

William Levy aparece junto a su hija Kailey en una alfombra roja

Una de las imágenes que dejó la presentación de la película "Bajo un fuego" fue la de William Levy acompañado de su hija menor. Ambos caminaron juntos por la alfombra roja, donde la joven tuvo la oportunidad de conversar con los medios de comunicación.

La presencia de Kailey en el evento tuvo un significado especial, pues no acudió únicamente para acompañar a su papá, sino también para promocionar la película en la que ambos participan.

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Durante su encuentro con la prensa, la hija de William Levy compartió cómo se siente al formar parte de este proyecto cinematográfico, con el que comienza oficialmente su carrera como actriz.

"Me siento muy bien, estoy muy emocionada, espero que les guste, estoy muy feliz con cómo quedó la película y estoy muy agradecida", expresó.

William Levy cuenta cómo fue trabajar con su hija Kailey

Para el protagonista de varias telenovelas, tener la oportunidad de trabajar con su hija fue una experiencia diferente a las que ha vivido a lo largo de su carrera.

Aunque Kailey había mostrado interés por la actuación desde que era pequeña, sus padres consideraron que lo mejor era esperar algunos años antes de que comenzara a involucrarse en esta industria.

William Levy y su hija Kailey en la alfombra roja de 'Bajo un fuego' XPOS/ Grosby Group

La intención de los actores era que su hija disfrutara de su infancia sin tener que asumir desde temprana edad las responsabilidades que implica una carrera artística. Fue hasta los 15 años cuando permitieron que se acercara a este mundo.

Ahora que han tenido la oportunidad de coincidir en una película, William Levy compartió lo que significó para él trabajar con Kailey.

"Ha sido una experiencia hermosísima en todo sentido", dijo el actor.

Además de disfrutar el tiempo que pasó con su hija durante las grabaciones, el famoso reconoció que quedó sorprendido por la facilidad con la que la adolescente realizó su trabajo, pues parecía que ya tenía experiencia en la actuación.

William Levy y su hija Kailey en la alfombra roja de 'Bajo un fuego' G3/The Grosby Group

"Para serte honesto me ha dejado impresionado, estoy tan orgulloso de ella", expresó en conferencia de prensa.

La película "Bajo un fuego", en la que padre e hija comparten créditos, se estrenará en los cines de España en diciembre de 2026.

¿Quién es Kailey Alexandra, hija de William Levy?

Nacida en marzo de 2010, Kailey Alexandra es la menor de los dos hijos que tuvieron William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

A sus 16 años, la adolescente cuenta con un millón de seguidores en Instagram y ahora busca construir su propia carrera dentro del mundo del entretenimiento.

Mientras que su hermano mayor, Christopher Alexander, ha encontrado en el béisbol una de sus grandes pasiones, Kailey ha decidido seguir los pasos de sus padres y probar suerte en la actuación.