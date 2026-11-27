Oficialmente, Jumbo tiene 27 años de trayectoria, 12 discos y una historia que día a día se sigue escribiendo.

La banda originaria de Monterrey, Nuevo León, se convirtió en una de las más representativas de la Avanzada Regia de los 90, pero el tiempo les ha enseñado que la combinación de géneros —más que separar a las agrupaciones de ser solamente rock, hip hop o pop— une y convierte a la escena en un espacio fértil para la creatividad.

“Y yo lo veo muy positivo, Jumbo tiene historia de haber recibido con brazos abiertos el género, por ejemplo, norteño, con la colaboración con Intocable, o sea, que se participó haciendo una versión de Jumbo de una canción de ellos, o incluso José José, fue lo primero que salió al mundo, no con el nombre Jumbo y luego con Alicia Villarreal en Manual de viaje a un lugar lejano.

“Pero tal vez en ahí ya existía esta apertura entre géneros, que yo creo que las nuevas generaciones vienen sin ese chip de que ‘no, es que yo soy rockero’. Se acabó eso de esta es la cajita y ya; las generaciones nuevas pueden brincar desde el pop más pop hasta no sé, reguetón, cumbia, norteño, rock y electrónica. Yo creo que eso es algo positivo, porque la música y los géneros, que son como los cajoncitos, una manera de describirla, nos ayudan a describirla, pero la apertura que hay ahorita nos ayuda a volver a que juntar sonidos y no pasa nada. Es más, qué bueno que se estén haciendo esos experimentos”, compartió Íñigo, integrante de Jumbo.

Y en ese afán de continuar siendo creativos, la banda regia decidió explorar a inicio de este 2026 ese mundo de las colaboraciones con diferentes artistas. En mayo pasado, la banda lanzó Músicamágica, su primer disco en más de una década.

Después, el pasado 19 de noviembre, Jumbo lanzó la edición deluxe de esta producción, en donde tuvieron como invitados a Carín León —con quien tienen una amistad—, Gepe y Enjambre, por mencionar algunos.

“Cada uno de los colaboradores fueron invitaciones a título personal, donde son artistas muy admirados, que de alguna u otra forma sentíamos que había una afinidad y la posibilidad de que también se subieran a colaborar este de manera muy desinteresada. En el caso de Carín, hay una amistad de un poquito más de dos años donde nos ha invitado. Nos invitó al Estadio GNP que tuvo aquí en la Ciudad de México, después de que nosotros participamos, nos contrató para ir a tocar a su fiesta de cumpleaños ahí en San Carlos, Sonora, en el verano del 2024.

“Y empezó ahí una amistad este muy especial, donde pues entendimos que él había crecido con la música de Jumbo y que tiene un gusto muy particular por la banda y por nuestras canciones. Así se dio particularmente con él y con los demás casi igual, o sea, como este un WhatsApp, una llamada, enviarles un adelanto de los demos y platicarles un poquito de esta de las ganas de colaborar y de invitarlos, y todos muy prendidos sumándose”, dijo Clemente, vocalista de la banda.

Jumbo promete grandes sorpresas para el Vive Latino

Será hasta el próximo año cuando Jumbo vuelva con todo a los escenarios. La banda planea hacer una gira, con colaboradores incluidos en algunas fechas, para dar a conocer en vivo Músicamágica, y además ya están confirmados como parte del cartel del Vive Latino 2027, festival al que vuelven a llegar tras su última participación en 2019.

Su último disco con música inédita había sido Alfa Beta Grey (2014).