Arturo Vázquez, actor e hijo del cantante Alberto Vázquez, atraviesa una etapa complicada en el terreno económico. Aunque durante años ha participado en producciones de televisión y telenovelas, el trabajo no ha llegado como esperaba y actualmente tiene dificultades para cubrir sus gastos.

El actor, conocido por sus apariciones en La Rosa de Guadalupe, habló sobre su situación en una entrevista retomada en el programa De Primera Mano, donde reconoció que este 2026 ha sido un año complicado por la falta de oportunidades laborales.

Lejos de ocultar lo que está viviendo, Arturo contó que ha tenido que recurrir a personas cercanas para conseguir dinero y mantenerse mientras encuentra nuevos proyectos. También recordó que anteriormente contaba con el respaldo económico de su madre, la actriz Isela Vega, quien falleció en 2021.

Arturo Vázquez confiesa que vive de ayudas y préstamos

El panorama para Arturo Vázquez no ha sido sencillo. El actor explicó que sus participaciones en televisión durante este año han sido menores y, por lo tanto, los ingresos que recibe no son suficientes para mantener su estabilidad económica.

Ante esta situación, confesó que actualmente vive gracias a la ayuda de sus amigos y los préstamos que le han hecho algunos familiares.

Incluso, señaló que lleva un registro del dinero que le han prestado, pues tiene presente que se trata de apoyos que en algún momento deberá devolver. También agradeció a quienes no le han dado la espalda durante esta etapa.

El panorama para Arturo Vázquez no ha sido sencillo Mezcalent

Arturo ha encontrado otras formas de conseguir ingresos. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) lo ha contratado para participar en presentaciones y eventos, mientras que también recibe algunas regalías de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Sin embargo, continúa buscando oportunidades que le permitan tener una mayor estabilidad. Por ahora, trabaja en la preparación de un monólogo y también quiere desarrollar proyectos detrás de cámaras, aprovechando su faceta como director.

¿Arturo Vázquez le ha pedido dinero a su padre Alberto Vázquez?

Una de las preguntas que surgieron al hablar de sus problemas económicos fue si ha recurrido a su padre, el cantante Alberto Vázquez, para pedirle ayuda.

Arturo reconoció que sí llegó a solicitarle dinero en el pasado, aunque dejó claro que actualmente no es algo que haga. De hecho, aseguró que prefiere mantener cierta independencia y no depender económicamente de su familia.

El actor también habló de su interés por trabajar junto a su padre. Una de sus propuestas sería realizar presentaciones musicales bajo el nombre de 'Los Vázquez', pues además de actuar, él también tiene habilidades para el canto.

No obstante, sabe que para concretar algo así tendría que tomar en cuenta las condiciones físicas y emocionales de Alberto Vázquez, por lo que no depende únicamente de sus ganas de poner en marcha el proyecto.

Arturo reconoció que sí llegó a solicitarle dinero en el pasado, aunque dejó claro que actualmente no es algo que haga. Mezcalent

Sobre la posibilidad de pedirle dinero nuevamente, Arturo fue contundente y explicó que considera que ya tiene edad suficiente para hacerse cargo de su propia vida.

"Ya estoy grande para andar haciendo eso", expresó al hablar del tema.

También señaló que los apoyos económicos entre familiares deben surgir de manera natural y no convertirse en una obligación. Mientras tanto, el hijo de Alberto Vázquez continúa buscando trabajo y preparando nuevos proyectos para salir adelante con sus propios recursos.