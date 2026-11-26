El regreso de Thalía a México no pasó inadvertido. Además de su aparición como invitada especial en el concierto de Karol G, la cantante aprovechó su estancia para reunirse con Yolanda Andrade, pero hubo una visita que, al parecer, no estaba entre sus planes, la de su abuela Eva Mange Márquez.

La ausencia de la intérprete de "Amor a la mexicana" en el lugar donde descansan las cenizas de su abuela provocó preguntas de la prensa a Laura Zapata, quien no perdió la oportunidad de responder con ironía y dejar ver que no esperaba otra cosa de su hermana.

La actriz fue abordada por reporteros a las afueras de los juzgados de Barrientos, donde sigue pendiente del proceso legal contra la exenfermera de Eva Mange. Ahí le comentaron que algunos esperaban que Thalía aprovechara su visita a la Ciudad de México para acudir al nicho de su abuela.

La respuesta de Laura fue breve, pero contundente: "¿Tú creíste?".

Cuando los periodistas insistieron sobre el tema, la actriz agregó: "Qué crédula, mi amor". Con estas palabras dejó claro que no tenía expectativas de que su hermana realizara ese gesto durante su estancia en el país.

Laura Zapata tampoco espera apoyo de sus hermanas en el caso de Eva Mange

Las preguntas no terminaron ahí. Los reporteros también quisieron saber si sus hermanas la habían acompañado o respaldado durante el proceso legal relacionado con los presuntos malos cuidados que recibió Eva Mange en una residencia para adultos mayores.

Una vez más, Laura recurrió al sarcasmo para responder y dejó entrever que no cuenta con ese respaldo familiar.

"Ay, mi amor. Y Santa Claus ya va a venir el mes que entra y los Reyes Magos también", comentó.

Eva Mange murió el 24 de junio de 2022, a los 104 años. Su caso generó atención pública luego de que Laura denunciara lesiones y presuntas omisiones de cuidado durante la estancia de su abuela en un hogar para adultos mayores ubicado en Huixquilucan, Estado de México.

Desde entonces, la actriz ha seguido de cerca las acciones legales relacionadas con lo ocurrido. De hecho, su reciente visita a los juzgados de Barrientos estuvo relacionada con el proceso contra la exempleada que estaba a cargo del cuidado de Eva.

La distancia entre Laura y Thalía tampoco es nueva. Las diferencias familiares han sido tema de conversación durante años y las recientes declaraciones vuelven a mostrar que la relación entre ambas sigue sin atravesar su mejor momento.

Thalía regresó a México para cantar con Karol G y visitar a Yolanda Andrade

Mientras Laura Zapata atendía a la prensa, Thalía disfrutaba de su regreso a los escenarios mexicanos. La cantante apareció como invitada especial durante uno de los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros, el pasado 13 de noviembre.

La colombiana preparó una sorpresa para sus seguidores al presentar a una de las artistas que marcaron su infancia. Thalía apareció con un vestuario dorado inspirado en la etapa de "Amor a la mexicana" y juntas interpretaron canciones como "Piel morena", "¿A quién le importa?" y "Amor a la mexicana".

Mientras Laura Zapata atendía a la prensa, Thalía disfrutaba de su regreso a los escenarios mexicanos. IG

El encuentro fue uno de los momentos más comentados del espectáculo, aunque también provocó opiniones divididas en redes sociales por la presentación vocal de la mexicana.

Después del concierto, Thalía también se reunió con Yolanda Andrade, con quien mantiene una amistad desde hace muchos años. Ambas compartieron parte de su convivencia en redes sociales, donde mostraron algunos de los alimentos que disfrutaron y recordaron anécdotas de su juventud.

La visita a la conductora fue precisamente uno de los motivos por los que los reporteros cuestionaron a Laura sobre la posibilidad de que Thalía también acudiera a visitar las cenizas de Eva Mange.

Laura volvió a dejar claro que el tema de su abuela sigue siendo especialmente importante para ella Foto: Cuartoscuro

Por ahora, la cantante no ha respondido públicamente a las declaraciones de su hermana. Sin embargo, Laura volvió a dejar claro que el tema de su abuela sigue siendo especialmente importante para ella y que las diferencias con Thalía están lejos de quedar atrás.