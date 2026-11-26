Los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a llamar la atención, después de que Leonardo Aguilar fue cuestionado sobre el tema y sorprendió con su reacción.

Durante un encuentro con la prensa, el intérprete fue interrogado sobre las especulaciones que apuntan a que su hermana podría estar esperando a su primer hijo con el cantante sonorense.

Leonardo Aguilar habla sobre el supuesto embarazo de Ángela Aguilar

Leonardo Aguilar revela si será tío. @leonardoaguilaroficial

En la conversación, Leonardo Aguilar dejó ver que la noticia lo tomaría por sorpresa, pues aseguró que Ángela no le ha contado nada al respecto.

Incluso, en tono de broma, comentó que tendría que comunicarse con ella para preguntarle directamente si los rumores eran ciertos. También expresó su entusiasmo ante la idea de convertirse en tío y consentir a un posible sobrino o sobrina.

El cantante comentó que le gustaría comprarle ropa y botitas al bebé, disfrutar de los momentos familiares y consentirlo, aunque sin tener que asumir las responsabilidades de ser papá.

A mí me encantaría porque es como si yo tuviera un bebé, pero sin la responsabilidad de que sea mío. Yo ya le he dicho: ‘Oye, ya ten un bebé, me encantaría comprarle botitas y todo, ya cuando me canse te lo regreso’", dijo Leonardo Aguilar.

Sus declaraciones rápidamente despertaron comentarios entre los seguidores de la dinastía Aguilar, especialmente porque el tema de la maternidad de Ángela y su relación con Christian Nodal ha generado especulaciones en distintas ocasiones.

¿Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal?

Ángela Aguilar. @angela_aguilar

Hasta el momento, no existe una confirmación pública de que Ángela Aguilar esté embarazada.

Las especulaciones han surgido principalmente a partir de fotografías, videos y apariciones públicas de la intérprete. En redes sociales, algunos usuarios han señalado cambios en su apariencia y en la ropa que utiliza, interpretándolos como posibles señales de un embarazo.

Los deseos de Ángela Aguilar de convertirse en mamá

Una de las razones por las que el tema genera tanto interés es que la propia Ángela ha compartido anteriormente algunos de sus planes personales.

En septiembre pasado, durante una entrevista con Jomari Goyso para “Despierta América”, la cantante habló sobre cómo se imaginaba dentro de diez años y mencionó que le gustaría seguir dedicada a la música, ser feliz y convertirse en mamá.

En aquella conversación explicó que, al tener 22 años, dentro de una década tendría 32, una etapa en la que podría estar viviendo esa experiencia.

¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre tener otro hijo?

Christian Nodal también ha expresado en otras ocasiones su disposición a convertirse nuevamente en padre.

El cantante, quien ya tiene una hija llamada Inti, fruto de su relación con Cazzu, ha manifestado que le gustaría ampliar su familia, pero que respeta los tiempos y las decisiones de su esposa.

De hecho, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando expresó que estaría listo para tener otro bebé cuando Ángela también lo estuviera.

¿Cómo se lleva Leonardo Aguilar con Christian Nodal?

Además de abordar los rumores sobre su hermana, Leonardo también se refirió al vínculo que mantiene con Christian Nodal.

El cantante expresó el cariño que le tiene a su cuñado y aseguró que su relación se ha vuelto muy cercana, al grado de considerarlo como un hermano.

Lo adoro, de verdad se hizo como mi hermano, de verdad, por la cercanía y el cariño que le tiene a mi familia, puedes ser un artista muy grande y muy famoso como lo es y no te hace menos grande llegar y adaptarte a una familia, al contrario, te hace más grande. Te amo, cuñado”, añadió.

Sus palabras reflejaron la convivencia y el vínculo familiar que ha desarrollado con el intérprete de música regional mexicana.