El asesinato de Valentín Elizalde sigue siendo una herida para su familia. A dos décadas del crimen que terminó con la vida del llamado 'Gallo de Oro', las preguntas sobre lo ocurrido aquella madrugada continúan sin una respuesta definitiva. Así lo aseguró su hermano menor, Francisco 'Gallo' Elizalde, quien habló sobre el estado de las investigaciones y reconoció que sus seres queridos todavía esperan que se haga justicia.

Durante una entrevista con el programa Hoy, el cantante recordó a Valentín y compartió algunos detalles de los últimos momentos que vivió junto a él. Entre sus declaraciones llamó la atención una en particular: considera que su hermano pudo haber presentido que algo malo iba a ocurrirle, pues aquella noche se despidió de él de una manera poco habitual.

¿Qué pasó con la investigación por el asesinato de Valentín Elizalde?

Aunque han pasado 20 años desde el asesinato de Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, el caso no estaría cerrado. Francisco explicó que las investigaciones continúan abiertas y que, hasta ahora, no existe una resolución que permita a la familia dejar atrás las dudas sobre el crimen.

"No está cerrado todavía, sigue el caso abierto", comentó durante la conversación con el matutino.

El hermano del cantante también expresó que la familia desea que las autoridades retomen el asunto y puedan llegar a una conclusión. Para ellos, el paso del tiempo no ha significado olvidar lo ocurrido ni dejar de esperar justicia.

El hermano del cantante también expresó que la familia desea que las autoridades retomen el asunto y puedan llegar a una conclusión. HBO Max

"Ojalá que ya tomen cartas en el asunto. Todos queremos la resolución, ojalá que se solucione algún día", expresó Francisco.

Sus palabras vuelven a poner sobre la mesa uno de los casos más recordados de la música regional mexicana. La muerte de Valentín conmocionó a sus seguidores y dejó varias interrogantes sobre los responsables del ataque y las circunstancias que rodearon el crimen.

Valentín Elizalde habría presentido su muerte, recuerda su hermano

Durante la entrevista, Francisco también compartió un recuerdo de aquella noche que todavía tiene muy presente. Según contó, él y Valentín acostumbraban estar juntos y acompañarse a distintos lugares, pero el día del asesinato ocurrió algo diferente.

El cantante explicó que su hermano salió sin llevarlo, algo que no era habitual entre ellos. Incluso recordó que Valentín se asomó para verlo mientras él estaba frente a la computadora, pero no le dijo nada y simplemente se marchó.

"Él presentía, fue como un pacto entre hermanos porque siempre andábamos juntos", relató Francisco.

Después de notar que su hermano ya se había ido, le preguntó a qué hora pasaría por él. Sin embargo, Valentín le respondió que ya se habían marchado. Ese pequeño intercambio quedó grabado en su memoria y, con el paso de los años, Francisco lo recuerda como una despedida que tuvo un significado especial.

Después de notar que su hermano ya se había ido, le preguntó a qué hora pasaría por él. IG valentinelizalde__oficial

¿Cómo murió el 'Gallo de Oro'?

Valentín Elizalde fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando tenía 27 años. El crimen ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, después de que el cantante ofreciera una presentación que terminó durante las primeras horas del día.

El intérprete de 'Vete ya' viajaba en una camioneta acompañado por su chofer, su representante y su primo Tano, cuando el vehículo fue interceptado por un grupo armado que abrió fuego contra ellos.

El ataque terminó con la vida del cantante y de otros ocupantes del vehículo. Tano fue el único sobreviviente y, de acuerdo con los relatos sobre aquella madrugada, consiguió alejarse del lugar en un taxi.

A 20 años de lo ocurrido, Valentín Elizalde sigue presente en la música mexicana y en la memoria de sus seguidores. Sin embargo, para su familia el recuerdo también está acompañado de una pregunta que todavía espera respuesta.. quién estuvo detrás de su asesinato y cuándo llegará la justicia.