Han pasado 20 años desde que Valentín Elizalde fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, pero para sus hijas el tiempo no ha borrado su ausencia. Este 25 de noviembre de 2026, fecha en la que se cumple otro aniversario de la muerte del cantante, una de ellas volvió a recordarlo con fotografías y mensajes que dejaron ver cuánto lo extraña.

Se trata de Valentina Elizalde, conocida como 'La Pollita de Oro', quien utilizó sus historias de Instagram para dedicarle unas palabras a su papá. La joven compartió distintos recuerdos del intérprete de 'Vete Ya', además de imágenes que muestran parte de la historia familiar que quedó marcada por aquella tragedia.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue una fotografía creada con inteligencia artificial en la que aparece junto a su padre. La imagen recrea un encuentro que nunca pudieron tener y que permite imaginar cómo sería verlos juntos dos décadas después de su partida.

Valentina Elizalde recuerda el último adiós a 'El Gallo de Oro'

Entre las publicaciones de 'La Pollita de Oro' también aparecieron fotografías relacionadas con el funeral del cantante. Las imágenes muestran el cariño que recibió Valentín Elizalde después de su muerte y cómo sus seguidores se reunieron para despedirlo.

El intérprete, conocido por canciones como 'Vete Ya', 'A Mis Enemigos' y 'Como Me Duele', se convirtió en una de las figuras más recordadas de la música regional mexicana. Su asesinato causó conmoción entre sus admiradores y dejó una historia que, incluso después de 20 años, sigue generando preguntas y recuerdos.

Entre las publicaciones de 'La Pollita de Oro' también aparecieron fotografías relacionadas con el funeral del cantante. Instagram: valentina_elizalde

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín salió de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, cuando fue atacado a balazos. En el atentado también murieron su representante, Mario Mendoza, y su chofer, Reynaldo Ballesteros.

Tenía apenas 27 años y se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera. Su muerte interrumpió una trayectoria que había conseguido conectar con el público gracias a sus interpretaciones y a un estilo que lo convirtió en uno de los exponentes más populares del regional mexicano.

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín salió de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, cuando fue atacado a balazos. Instagram: valentina_elizalde

A dos décadas del crimen, su música continúa sonando y sus canciones siguen formando parte de las reuniones y celebraciones de sus seguidores. Para su familia, sin embargo, la fecha también representa el recuerdo de una ausencia que comenzó cuando sus hijas todavía eran pequeñas.

¿Cuántas hijas tuvo Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde tuvo tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina. Aunque las tres comparten el vínculo con el cantante, cada una ha construido su propia vida y mantiene una relación distinta con el legado de su padre.

Gabriela Elizalde es la hija mayor del intérprete, fruto de su relación con Gabriela Sabag. A diferencia de otros integrantes de la familia, ha mantenido un perfil más reservado y suele estar alejada de la exposición pública.

Valeria Elizalde, hija de Blanca Vianey Durán, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. También ha tenido presencia en redes sociales y es mamá.

Valentín Elizalde tuvo tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina. Aunque las tres comparten el vínculo con el cantante IG valentinelizalde__oficial

Por su parte, Valentina Elizalde, hija de Azucena Avilés, decidió acercarse al mundo de la música y seguir parte del camino de su padre. Conocida como 'La Pollita de Oro', ha interpretado algunos de sus temas y participado en homenajes para mantener vigente su recuerdo.

Este aniversario volvió a reunir a los seguidores de Valentín alrededor de su música, pero también puso en primer plano el sentimiento de su familia. Para Valentina, recordar a su papá a través de fotografías y mensajes es una forma de mantenerlo presente, especialmente en una fecha que marca dos décadas desde que su vida cambió para siempre.